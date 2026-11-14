Hay finales que duelen, pero también pueden ser el comienzo de algo nuevo. Desde esa idea, Yami Safdie presenta “Bienvenida de soltera”, su esperado nuevo álbum y el primero de cumbia latinoamericana, un proyecto de ocho canciones que encuentra en el ritmo, la amistad y la celebración una manera de atravesar las rupturas y recuperar el propio camino.
Yami Safdie presenta su primer álbum de cumbia latinoamericana
Ocho canciones, una historia que transforma el desamor en celebración y un universo creativo que cruza música, cine y conversaciones reales. Con una colaboración junto a Maluma, videoclips conectados entre sí y un podcast complementario, la artista argentina abre una nueva etapa en su carrera.
Dedicado a todas las mujeres que alguna vez atravesaron una separación, el disco recorre las distintas emociones que aparecen después del final de una relación: la vulnerabilidad, el desamor, el reencuentro con una misma y, finalmente, las ganas de volver a disfrutar.
A través de historias personales y ritmos contagiosos, Yami pone en el centro la independencia, la resiliencia, la amistad y el poder de los nuevos comienzos.
El álbum incluye “Felicidades”, su colaboración con la superestrella colombiana Maluma, en la que ambos artistas convierten el desamor en una celebración. Con una cumbia de energía festiva, la canción invita a dejar atrás lo que ya no suma, elegirse y brindar por todo lo que viene.
Universo expandido
Pero “Bienvenida de soltera” no se limita a sus ocho canciones. El proyecto se expande hacia una experiencia audiovisual en la que cada videoclip representa un capítulo de una historia cinematográfica más amplia. Las piezas están conectadas entre sí y, al reunirse, construyen una película continua.
El universo visual cuenta con la participación de actores y creadores digitales como Alina Lozano, Marcela Reyes, Milica, MAV, Carolina Warao y Mariana Hoyos, quienes dan vida a los personajes y las historias que atraviesan el álbum.
A esta experiencia se suma un podcast que lleva el mismo nombre, “Bienvenida de soltera”, un espacio de conversaciones íntimas en el que distintas mujeres compartirán sus experiencias de desamor, transformación y reconstrucción personal. Una invitación a poner en palabras aquello que muchas veces se vive en silencio y a encontrar en las historias de otras la posibilidad de reconocerse.
Etapa
Este lanzamiento llega en un momento especialmente significativo para Yami Safdie. A su recorrido musical se suma “Querida Yo, el diario”, publicado por Editorial Planeta y disponible en librerías, una invitación a mirar hacia adentro, conocerse y animarse a perseguir los propios sueños.
Un proyecto que amplía su universo creativo y traslada al papel la sensibilidad personal que también atraviesa sus canciones.
Además, la artista fue nominada por segundo año consecutivo a los Latin Grammy: en 2025, por “Querida Yo”, junto a Camilo y Gonzalo Ferreyra, en la categoría Mejor Canción Pop; y en 2026, por el álbum “Querida Yo”, en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.
En esta nueva edición de los premios, Yami también fue elegida para cantar en los escenarios de los premios, sumando un nuevo hito a su proyección internacional.
Con “Bienvenida de soltera”, Yami Safdie transforma una experiencia íntima y compartida en un proyecto que trasciende la música. Ocho canciones para volver a empezar, una historia que se despliega en imágenes y voces, y una invitación a celebrar todo lo que puede venir después de un final.
Emociones
Yami Safdie es una cantautora argentina reconocida por transformar experiencias personales en canciones que conectan con el público desde la honestidad y la emoción. Su universo musical combina vulnerabilidad, sensibilidad contemporánea y letras cercanas.
En 2026 recibió el Premio Gardel a Mejor Álbum Canción de Autor por “Querida Yo”, trabajo que también le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. En 2025 había sido nominada a los Latin Grammy por “Querida Yo”, junto a Camilo y Gonzalo Ferreyra, en la categoría Mejor Canción Pop.
Convocada para cantar en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, continúa expandiendo su recorrido artístico con proyectos que cruzan distintos lenguajes y exploran nuevas formas de conectar con su audiencia.