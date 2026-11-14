"Bienvenida de soltera"

Yami Safdie presenta su primer álbum de cumbia latinoamericana

Ocho canciones, una historia que transforma el desamor en celebración y un universo creativo que cruza música, cine y conversaciones reales. Con una colaboración junto a Maluma, videoclips conectados entre sí y un podcast complementario, la artista argentina abre una nueva etapa en su carrera.