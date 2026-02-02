Una épica de espada y brujería con sello argentino
Con Záreck, Sebastián Rizzo propone una historia de exilio y superación que combina épica clásica, acción constante y la sensación de estar ante un universo abierto, listo para expandirse más allá de la novela.
"Crecí con todos los superhéroes que me brindaba la televisión", dice el autor. Foto: Gentileza Universo Retro
El autor Sebastián Rizzo, junto con Universo Retro, aúnan nuevamente esfuerzos para traernos "Záreck, la leyenda del maldito", una novela que, tal y como nos tienen acostumbrados tanto el autor como la casa editora, huele a nostalgia y parece salida de mediados de las décadas del 80 y 90.
Recordemos que en conjunto nos han traído "Los amos de los 80" -exhaustiva investigación de Sebastián Rizzo en torno al fenómeno He-Man en el territorio argentino-; la saga "Infancia Retro: Jugando a ser héroes", colección que recopiló el merchandising de series animadas como "Mazinger Z", "Los Transformers", "Robotech", "Los GoBots", "ThunderCats" y "G.I. Joe"; y "Cowanunga", destinada a reflejar la popularidad de las Tortugas Ninja en nuestro país.
"Crecí con todos los superhéroes que me brindaba la televisión. Los ochenta y noventa representan mi infancia, décadas que me marcaron para ser escritor y a través de las cuales forjé mi amor también por otras ramas, como la historieta", sostiene el autor.
En esta oportunidad, Rizzo ofrece un personaje salido pura y exclusivamente de su imaginación. "Záreck" es un príncipe exiliado que deberá hacerse cargo de su propio destino. Es una historia, ante todo, de aventuras y superación, con un protagonista muy al estilo "Conan el bárbaro".
En ese sentido, la novela se apoya en una narración clásica, de lectura ágil y directa, que prioriza la acción sin descuidar el trasfondo emocional del protagonista. Rizzo construye escenas de combate, viaje y confrontación con pulso firme, apelando a una épica reconocible que remite a los grandes relatos de espada y brujería, pero sin perder identidad propia.
Gentileza Universo Retro
La lectura avanza con ritmo sostenido, sin tiempos muertos, apoyada en escenas claras y efectivas que sostienen el interés y refuerzan el costado aventurero del relato.
La contratapa resume la trama de la siguiente manera: "En un mundo sumido en las sombras, donde los dioses han abandonado a los hombres y la brujería reina con puño de hierro, un destino ineludible aguarda a quienes osan desafiar su suerte.
Desterrado cuando apenas era un niño, el príncipe Záreck fue condenado a vagar por tierras salvajes y despiadadas, donde solo sobreviven los más fuertes. Forjado en el dolor y la furia, templado por el fuego de la adversidad, ahora se alza como un guerrero implacable, guiado por un juramento de sangre que arde en su corazón.
Záreck se abrirá paso a través de reinos y tierras donde la espada es el idioma universal y la traición se paga con la muerte.
No es un héroe, no es un salvador. Es un hombre dispuesto a todo para conseguir lo que cree justo y necesario, sin importar las consecuencias".
Por si fuera poco, Záreck ha tenido presencia también en una historieta a cargo de Inmortal Comics y próximamente verá la luz en una primera adaptación al mundo de los videojuegos. "Se trata de una aventura épica repleta de sangre, acción y tragedia, donde cada combate importa y cada decisión puede salvarte… o condenarte". El demo puede buscarse a través de la página de Steam.
"Záreck" se presenta con tapa y contratapa a color, con gratos relieves y solapas que ofrecen una mini bio del autor y lanzamientos recientes de la editorial.
Consta de 160 páginas, presentadas en el formato de 21 x 15 cm. La edición y coordinación general corren por cuenta de Adrián Paglini, mientras que el arte de tapa e ilustraciones interiores corresponden a Manuel Silva. El diseño pertenece a Evelyn von Eckenbrecher.
El trabajo está compuesto por once relatos que exponen distintas vivencias del príncipe Záreck a lo largo de su corta vida.
"Maldito", "Primera Sangre" y "A corazón abierto" son las historias que no solo abren el volumen, sino que sientan las bases de un personaje que, como mencionábamos, tiene mucho de "Conan el Bárbaro" y "He-Man", y que, a nivel local, dialoga con obras como "Nippur de Lagash", "Or Grund" (creados por Robin Wood) y "No Way Land" (de Dave Silverberg y Sergio Ibáñez, publicada en la revista El Tony).
"Tras una década escribiendo para editoriales de Argentina y Europa, finalmente llegó el momento de Maldito. Esta historia corta de cuatro páginas, donde me atrevo con el género por primera vez, fue publicada en la antología de historietas Heridas Abiertas. Es la aparición inicial, en papel, de Záreck, aunque aún desconocía su nombre, y fue ilustrada por el prestigioso Quique Alcatena.
Años después, al publicar mi primera novela literaria, sentí que era el momento de profundizar en esas aguas. Con ese objetivo, y como ejercicio, decidí adaptar Maldito a cuento".
Rizzo, como autor, nos habla de Záreck, príncipe que, siendo un niño, es desterrado del reino que su padre comanda. Aparentemente, sobre sus espaldas recae una maldición que traería el fin del pequeño mundo que lo rodea. Así, es empujado hacia el exterior con apenas algunos sacos de oro, una institutriz y un puñado de soldados.
Gentileza Universo Retro
El guionista desandará paulatinamente el camino de un héroe que comenzará como un niño caprichoso y temeroso hasta convertirse en un hombre decidido. Es un trabajo en el que abundan imperios, hechiceras, elementos y personajes fantásticos, y la espada, no solo como arma de combate, sino como pieza fundacional del inevitable destino del protagonista.
Las siguientes historias son narradas por un puñado de artistas diferentes: Alejandro Graue, Diego Arandojo, Florencia Giménez Laino, Martín Isla, Eve von Eckenbrecher, Lubrio, Manuel Facundo D’Alfonso, Deivid y Gabriel Bobillo. Estos enriquecen el conjunto, ofreciendo diversos estilos y estructuras narrativas que profundizan la carga emocional del trabajo.
"Záreck" resulta una lectura grata, sostenida por una épica clásica que avanza entre aventuras, acción y conflictos bien delineados. Pero, más allá de la historia puntual, lo que queda es la sensación de estar ante un mundo vivo, fértil, con reglas propias y múltiples caminos por recorrer. Un universo que no se agota en estas páginas y que invita, casi naturalmente, a seguir siendo explorado a través de nuevas historias.
El autor
Sebastián Rizzo (Bs. Aires, 1982) es escritor y guionista. Desde su debut en 2010 con He-Man: la historia detrás del mito, ha publicado novelas, cuentos, libros de investigación y más de cincuenta historietas, incluyendo "Sueños de grandeza", la premiada "Dar Todo" y la saga "Carlitos".
Creador del universo de Záreck, se encuentra desarrollando cuentos, cómics y un videojuego basado en ese personaje. Su obra combina nostalgia pop, acción, drama y una mirada profunda sobre su propia infancia.