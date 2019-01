https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.12.2018 - Última actualización - 14.12.2018 - 11:33

16:36

Denuncias por abuso sexual Darthés negó las acusaciones y dijo que "ya estoy muerto civilmente y en mi carrera"

El Litoral / NA



El actor Juan Darthés negó este jueves haber violado a la actriz Thelma Fardin, que lo denunció por un abuso sexual ocurrido durante una gira artística por Nicaragua en 2009, y dijo que fue la entonces adolescente de 16 años quien se le "insinuó".

"Yo nunca hice eso, yo nunca violé ni acosé a nadie... Eso no pasó, no existió. Si esto es cierto soy el primero que me mato, que me condeno", sostuvo Darthés durante una entrevista concedida al canal de televisión América 24.

El actor afirmó sentirse con "una bronca increíble" tras la denuncia realizada por Fardin y dijo: "Yo ya estoy muerto, estoy muerto civilmente y en mi carrera, pero la carrera ya no me importa, sólo me importan mis hijos y mi esposa".

"La gente me condenó, ¿cómo hago para defenderme de esto?", sostuvo Darthés, en una entrevista concedida al periodista Mauro Viale y difundida por la emisora A24.

El actor lamentó que "la gente" esté "hablando mierda" de él cuando, según insistió, "no pasó absolutamente nada" de lo que dijo Fardin en la denuncia que fue presentada en Nicaragua y también en Buenos Aires.

Sin embargo, en otro tramo de la entrevista, Darthés dio su versión de los hechos y dijo que fue la joven la que se le "insinuó" e intentó darle un beso a él.

"Puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación y yo la saqué de la habitación. Le dije ¿estás loca?, ¿qué te pasa?, vos tenés un novio. Y yo fui quien le dije: ´Thelma vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá´".

Y señaló: "Ella golpeó la puerta de mi habitación para decirme que no le funcionaba la tarjeta magnética y quería llamar desde el teléfono a la recepción. Ella se me insinuó, me quiso dar un beso. Ella estaba de novia con Juan Gilera. Yo la saqué de mi habitación".

Al ser consultado por la renuncia de la abogada Ana Rosenfeld a su defensa en la causa civil que le inició a Calu Rivero por calumnias e injurias, el actor sostuvo: "no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero yo no puedo obligar a la gente a que me crea".

Antes de terminar la entrevista, Darthés dijo que viajará a Nicaragua donde se realizó la denuncia por violación y que va a demostrar lo que tenga que demostrar: "Hace 9 años que pasó esto, y no estábamos solos".