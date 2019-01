https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.01.2019 - Última actualización - 19:45

19:43

El video del pequeño Renato despidiendo a su mascota desató una ola de memes en rede sociales.

Furor Adiós Chimuelo: el accidentado entierro de un pájaro en Chile es el primer viral de 2019 El video del pequeño Renato despidiendo a su mascota desató una ola de memes en rede sociales. El video del pequeño Renato despidiendo a su mascota desató una ola de memes en rede sociales.

El accidentando entierro del periquito de un niño chileno se consagró como el primer video viral de este 2019 con distintas reacciones entre los miles de usuarios de redes sociales que ya lo vieron.

El pequeño Renato decidió filmar la ceremonia de despedida y sepultura a su fallecida mascota Chimuelo pero el ritual no salió del todo bien. "Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado", explicó el niño en el comienzo de la escena.

Luego, con una pala hizo un pozo para sepultarlo mientras cantaba una especie de avemaría y, cuando llegó el momento de dejarlo en el piso, ocurrió un imprevisto: un perro llegó corriendo, agarró a Chimuelo con sus dientes y se lo llevó lejos para intentar comérselo.

Desesperado, Renato persiguió al perro para sacarle a Chimuelo del hocico, pero el animal se resistió durante varios segundos. "Suelta a mi Chimuelo, no te voy a dejar respirar hasta que abras la boca. ¡Abre la boca, mierda! ¡Abre la boca!", se lo escuchó decir a Renato forcejeando con el canino.

Aquí la filmación se cortó y aún se desconoce cómo es que fue liberado Chimuelo. Pero, para alivio de muchos internautas, luego apareció un segundo video donde Renato mostró que finalmente pudo enterrar al pajarito. "Después de algunos inconvenientes, ahora sí… Chimuelo va a descansar… Está con un poco de baba, pero está en paz", advirtió el niño, antes de su canto final: "Adios Chimuelo, siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. Chiiiimueeelo, descansa en paz".

Los Simpson que predijo el final de "Chimuelo"

En las redes sociales no tardan en encontrar paralelismos entre hechos de la vida real y capítulos de Los Simpson, y ésta no fue la excepción. Se trata del capítulo “Pobrecita palomita”, de 2010, en el que Bart se hace amigo de una paloma hasta que su perro se la arrebata y se la come, algo similar a lo que lo sucedió al ya fallecido "Chimuelo".

De hecho, un usuario realizó un video mezclando los audios del capítulo de la serie animada con el del video de "Chimuelo", lo que dio origen a un video imperdible.

Los memes

Adiós Chimuelo - Curated tweets by ellitoral