Encontraron el avión en el que viajaba Emiliano Sala

En el día que comenzó la búsqueda submarina, apareció en el fondo del mar el avión en el que viajaba el futbolista santafesino Emiliano Sala. Se trata del aeronave que desapareció hace trece días mientras recorría la ruta entre Nantes y Cardiff.

Lo confirmó en sus redes sociales el periodista Christian Martin que sigue desde Europa los operativos. Hasta el momento se desconoce si en el avión están los cuerpos del futbolista y el piloto.

David Mearns, el jefe del operativo privado de la familia Sala, confirmó en su cuenta de Twitter que los familiares del santafesino y David Ibbotson han sido notificados de la aparición por la policía.

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala