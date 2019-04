"Nuestra meta era dejar en cero el arco de Burián"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El paraguayo abrió la serie de goles de Colón, con una bonita jugada en conjunto con el Pulga, figura del encuentro. Los sabaleros no marcaban tres goles afuera del Brigadier López desde el partido con Racing de la Superliga pasada. En torneos internacionales, es la primera vez que convierte tres goles fuera del país.

Antes de abordar el micro que los llevó de regreso al hotel Casa Andina, en pleno centro de Miraflores, Marcelo Estigarribia hizo hincapié en la unión del grupo y fue uno de los tantos que habló de la necesidad de que el arco propio quedase en cero. “El primer objetivo nuestro fue que el arco quede en cero. Eso fue fundamental. Después, llevamos el partido al ritmo que más nos convenía y lo ganamos bien”, dijo el experimentado volante paraguayo, autor del primer gol.

A propósito de esa jugada, en la que fue a buscar el espacio que había dejado libre el Pulga Rodríguez con su retroceso, antes de dominarla con el pecho, superar la mala salida de Rivadeneyra y definir con un toque corto, dijo que “el Pulga es un jugador que sabe mucho con la pelota, se tira atrás y ahí se debe aprovechar el espacio para meter la diagonal. Lo ensayamos en los entrenamientos y hoy salió”.

Hubo una jugada, previa a su salida del campo de juego, cuando el paraguayo fue a recibir una habilitación de un compañero bien tirado por el costado izquierdo y no hizo el esfuerzo por dominar la pelota, que pasó a menos de un metro de su pie. ¿Qué pasó?, fue la pregunta de El Litoral: “Prefería que saliera al lateral y no que me cobren ofside. Desde un lateral iba a ser posible que la recuperemos más cerca del arco contrario. No sé si en el cuerpo técnico pensaron que me pasaba algo y que por eso no corrí esa pelota. Yo estaba bien, pero después de esa jugada me sacaron. Son decisiones del entrenador y uno tiene que acatarlas”, dijo Estigarribia, quien recordaba perfectamente lo que había pasado en esa jugada.

“Contra Aldosivi perdimos feo y esto ayuda para seguir creyendo y terminar el torneo de la mejor manera. Hay que poner voluntad. Dimos un gran paso, pero ellos tienen muy buenos jugadores y en la Copa siempre hay sorpresas. Hay que tomar esto con la mayor seriedad posible. Hay muchos batacazos en la copa y no hay que confiarse”, señaló el experimentado volante paraguayo, uno de los mejores del partido detrás de Rodríguez y Bernardi.

Insistió en la necesidad de “confiar en cada uno de nosotros. No estamos bien en lo futbolístico, pero hay que creer en el compañero de al lado. La unión del grupo fue clave. La unión de adentro para afuera hizo que todos salgamos beneficiados: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente, que hizo un gran desgaste y esfuerzo económico para venir hasta acá”.

Por último y pensando en el encuentro del sábado, señaló que “somos 25 jugadores que estamos a disposición, hay que descansar mucho y esperar lo que decida el técnico”, concluyó.