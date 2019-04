https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.04.2019 - Última actualización - 13:24

11:32

Cuestionan por “arbitraria” la distribución de segundos de publicidad, que asignó el gobierno. Advierten que no cuentan con garantías del software que se usará para el escrutinio, y temen que pueda ser adulterado. Reclaman que se designen a los policías que serán afectados para el operativo de seguridad, el día de los comicios.

Conferencia de prensa de Juntos y Cambiemos La oposición siembra dudas sobre el proceso electoral en la provincia Cuestionan por “arbitraria” la distribución de segundos de publicidad, que asignó el gobierno. Advierten que no cuentan con garantías del software que se usará para el escrutinio, y temen que pueda ser adulterado. Reclaman que se designen a los policías que serán afectados para el operativo de seguridad, el día de los comicios. Cuestionan por “arbitraria” la distribución de segundos de publicidad, que asignó el gobierno. Advierten que no cuentan con garantías del software que se usará para el escrutinio, y temen que pueda ser adulterado. Reclaman que se designen a los policías que serán afectados para el operativo de seguridad, el día de los comicios.

El Litoral / politica@ellitoral.com

Apoderados, candidatos y legisladores de los frentes opositores Cambiemos y Juntos denunciaron, en conferencia de prensa, una serie de presuntas irregularidades en el marco del proceso electoral que vive la provincia. Sobre la base de tres ejes, pusieron en duda la “transparencia” de los preparativos del comicio, del acto electoral en sí y del posterior escrutinio.

“Cuestionamos la arbitrariedad que tuvo el Poder Ejecutivo provincial en la distribución de la pauta publicitaria. No conocemos cuáles fueron los criterios utilizados y no sabemos lo que le tocó a cada uno. No puedo comparar si lo mío es mucho o poco, porque no sé lo que le tocó al resto”, comenzó denunciando el diputado provincial por el PJ, Roberto Mirabella.

Asimismo, recordó la presentación de un escrito días atrás en la que se solicita a la Secretaría Electoral “una serie de garantías y requisitos técnicos acerca del software que se utilizará en el escrutinio provisorio de las elecciones primarias, y una serie de garantías también para la transferencia de datos en los lugares de votación para la carga de información. Esto -advirtió el legislador- no fue garantizado, por lo cual le quita mucha transparencia al proceso, ya que dicho software puede ser vulnerado o adulterado desde la prueba que se utilizó la semana pasada, hasta el día de las elecciones, el 28 de abril”.

Finalmente, exigieron que se cumpla la ley y se designe a la fuerza policial que estará afectada esos días como personal de seguridad, en los locales de votación donde debería emitir el sufragio. Según explicó Andrés Dentesano, candidato a diputado provincial (PJ), el policía al igual que cualquier ciudadano tiene derecho a votar. La ley, recordó, establece que deben ser designados para cumplir funciones en el local de votación que les corresponde (según el padrón) para poder votar. “Caso contrario -dijo-, se estaría incumpliendo el decreto que sostiene que treinta días antes de la elección se deber enviar al Tribunal electoral el listado de aquellos efectivos que no lograran votar en sus respectivos lugares, para que puedan hacerlo en el establecimiento asignado, con un padrón complementario”.

UCR “repartida”

Desde Cambiemos, Adriana Molina, pre candidata a senadora por el departamento La Capital, advirtió que dicho frente en particular, se está viendo afectado por una resolución del Ministerio de Justicia que “reparte” los segundos de publicidad que le corresponderían al radicalismo, entre Cambiemos y Frente Progresista.

“El Tribunal Electoral había oficializado al Frente Cambiemos integrado por Coalición Cívica y UCR como partidos. Los partidos son uno solo -alertó-; no se puede tener medio partido para uno y medio para otro. Pero de acuerdo a esa resolución del Ministerio de Justicia, los segundos que le corresponden a ambos partidos en lugar de estar sólo asignados a Cambiemos, se distribuyen también con el Frente Progresista”. La dirigente advirtió que este tema puntual fue llevado a la Justicia aunque hasta el momento se carece de resolución.

“Estamos a 19 días del proceso electoral. La responsabilidad de dicho proceso la tiene la provincia. El Ejecutivo hizo un cronograma con plazos absolutamente perentorios que tiene que cumplir, ahora. Porque de lo contrario, es como si yo dijera que voy a hace una obra en un terminado tiempo y resulta que no tengo en cuenta si llueve, y demás. Esperemos que se resuelva”, bregó..

“Juez y parte”

Mirabella, junto al presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, insistió en los tres ejes que motivaron la preocupación de la oposición. “Distribución de la pauta, transparencia en el uso de las herramienta tecnológicas durante el escrutinio, y la asignación de los policías en los lugares en los que deban votar. Pedimos transparencia -insistió-. No retrocedamos en el tiempo. No tengamos otro dolor de cabeza como en el 2015, cuando estuvo sospechado el proceso”.

El legislador perteneciente al sector que lidera Omar Perotti admitió que “se podrían hacer otras conjeturas que preferimos no hacer; tanto el gobernador como cinco ministros -sostuvo- son parte del proceso electoral y son candidatos, o sea que podemos decir que son juez y parte en varias cuestiones del proceso. Lo mejor que puede pasar, entonces, tanto para ellos como para nosotros, para todos los que participamos del sistema político santafesino, es que todos estemos tranquilos y tengamos algo transparente”, concluyó.

3000 policías, aproximadamente, serían afectados al operativo de seguridad el día de las elecciones. Por ellos pide la oposición, para que puedan votar sin dificultad.

Celulares

Los apoderados y dirigentes de la oposición repararon en la decisión de la provincia de introducir teléfonos celulares (y tablets en el caso de Santo Tomé) para la transmisión del telegrama en los distritos de Santa Fe y Rosario, a fin de sustituir el uso del fax. Y advirtieron que también estos dispositivos de comunicación demandan un software que debe ser informado a las fuerzas políticas que participan del proceso.