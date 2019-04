https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Tal vez no funcionaron los sensores de temperatura"

Notre Dame: Una restauradora argentina tiene una hipótesis sobre el incendio

Agustina Esperón expresó que le resultó "llamativa la intensidad del fuego" y estimó que "posiblemente no hayan funcionado los sensores o que en la aguja no existieran".

El Litoral La restauradora Agustina Esperón dijo este martes que le resultó "llamativa la intensidad del fuego" desatado en la catedral parisina de Notre Dame y estimó "posible que no hayan funcionado los sensores o que en la aguja no existieran". Esta docente en la cátedra de Conservación Patrimonial en la UBA en la carrera de Arquitectura, dijo a Télam que le pareció "muy llamativa la masividad con la que se manifestó el fuego. Me llama la atención eso", expresó en relación al incendio que se desató ayer en la catedral. Esperón, quien realizó una pasantía en el mantenimiento de los muros de piedra de Notre Dame en 2008, agregó que durante su estada "existían esos sensores, y si las medidas de seguridad son extremas, tendrían que haber detectado el aumento de la temperatura inmediatamente previendo o evitando el incendio". "Fue muy llamativa la intensidad del fuego, y eso me confunde muchísimo", agregó. Esperón ejemplificó con el sistema existente en el Teatro Colón: "Salvando las distancias, hay unos pequeños sensores que alarman y controlan cualquier situación que genere una tensión adversa en la estabilidad de la temperatura" adentro del edificio. Y destacó que durante su pasantía en la catedral parisina, "esos sensores existían. Tal vez en esta oportunidad no funcionaron o no había sensores en la aguja", agregó. Consultada si tuvo oportunidad de hablar con otros colegas sobre lo sucedido, dijo que intercambió ideas con un restaurador del Vaticano.

"Hablé con Antonio Giglio -con quien trabajó en la Argentina- y piensa igual que yo", expresó. Esperón recordó que la catedral está construida con materiales extraídos de la naturaleza y enumeró, a modo de ejemplo, la piedra, la madera o la cal. "Los materiales de la naturaleza son inertes, estables", concluyó. El incendio en Notre Dame, cuyas causas investiga la Fiscalía parisina, comenzó poco antes de las 19 (hora francesa ) del lunes. La catedral, el monumento más visitado en Francia y una de las obras maestras del arte gótico, está estrechamente relacionada a la historia de Francia: fue el lugar escogido por Napoleón para su coronación como emperador en diciembre de 1804 y el escenario de las celebraciones de la liberación de París de los nazis, con un oficio religioso el 26 de agosto de 1944, entre otros importantes acontecimientos.

