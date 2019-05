https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.05.2019

18:16

Inbest Network Desarrollan nueva Bolsa de Valores online e invertirán US$ 300 millones en la Argentina

El Litoral | Prensa Inbest Network

La moneda digital de Inbest Network salió a cotizar en Pantoshi, una Bolsa de Valores virtual para activos digitales. La misión de Pantoshi es democratizar el acceso al mundo financiero de la mano del token IBST, la moneda digital con más adopción en la región.

Kevin Bootz, el jefe de estrategia de Inbest Network, presentó la alianza y el lanzamiento de la nueva bolsa online en el Hotel Faena. Del evento también participó Michael Wu, el cofundador de Amber AI, quien fue seleccionado por Forbes como uno de 30 under 30, un ranking que incluye a los emprendedores más innovadores de Asia.

La tecnología blockchain tiene múltiples virtudes y puede ser usada para evitar la falsificación de dinero, detectar casos de corrupción e impulsar la transparencia. “Si el gobierno está interesado en aprovechar esta tecnología, nosotros ya la tenemos lista y estamos dispuestos a ponerla a su disposición”, anunció Kevin Bootz durante el evento.

Pantoshi ya está online en etapa de prueba. Los usuarios ya se pueden registrar en la plataforma, pero recién podrán comenzar a operar el lunes 6 de mayo. Actualmente los canales de cash-in más tradicionales como Mercado Pago solo funcionan en Brasil, pero pronto abriremos esta opción en la Argentina.

“Esto es una gran oportunidad para nosotros”, dijo Michael Wu durante su presentación. “América Latina es un gran mercado en pleno crecimiento y queremos invertir a largo plazo. Vamos a poner los recursos, la experiencia y los contactos porque vemos mucho potencial la región”, detalló el cofundador de Amber AI. Su empresa invertirá más de 300 millones de dólares en la Argentina para desarrollar este nuevo mercado. Según el especialista, la región atravesará una etapa de evolución similar a la que vivieron en Asia.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas son activos digitales escasos. Es una nueva forma de dinero que puede ser programada y conectada a cualquier sistema informático. Estas se guardan en direcciones y solo quien tiene la clave digital correspondiente puede mover los fondos.

Estos activos digitales permiten que cualquier persona con una conexión a internet tenga acceso a una cuenta desde donde puede pagar, cobrar y depositar sus ahorros. A su vez, este funcionamiento similar al email hace que no conozcan fronteras. Una transacción a otro continente cuesta lo mismo que pagarle a un amigo ubicado a pocos metros. Esta tecnología, la “blockchain”, permite crear dinero programable y es el centro de una industria de más de 170 mil millones de dólares.

Inbest Network hizo una moneda digital latinoamericana y está desarrollando un ecosistema de servicios fintech junto a su comunidad de usuarios. La moneda IBST, un activo creado sobre una blockchain pública que no puede ser falsificado, no tiene inflación, no puede volver a emitirse y puede ser enviado sin costo alguno a cualquier parte del mundo. Inbest Network tampoco la controla, todos deben seguir las mismas reglas.

La moneda IBST se une a Pantoshi

En la era de las monedas digitales, la Bolsa de Valores es una app. Estas son plataformas donde los usuarios pueden cambiar un criptoactivo por otro. Los precios los fijan los mismos compradores y vendedores. Bitcoin por dólares. Pesos por IBST. IBST por Bitcoin.

Ahora, la moneda digital de Inbest Network comenzará a cotizar en Pantoshi, un exchange digital. Este fue desarrollado por Amber AI, una empresa china enfocada en el desarrollo de soluciones para los nuevos mercados de monedas digitales.

Qué es Pantoshi

Pantoshi es un exchange, una plataforma digital para comprar y vender activos digitales. Estos operan al igual que la Bolsa de Valores de Nueva York o NASDAQ. Los usuarios publican órdenes de compra o venta y el sistema se encarga de emparejarlas. Estas plataformas le aportan liquidez a todo el ecosistema al permitirle a cualquiera cambiar un activo digital por otro.

Si bien Pantoshi es un nuevo exchange, este cuenta con la tecnología de punta desarrollada por Amber AI. La plataforma se enfocará en las oportunidades que brinda el mercado latinoamericano e intentará acercarlo a Asia, el mercado de criptoactivos más líquido del mundo. Primero comenzará a operar en Brasil y luego de expandirá por la Argentina y el resto de la región.

El equipo de Pantoshi proyecta que el nuevo exchange podría llegar a mover un volumen de US$ 10 millones por día en los primeros seis meses. Pantoshi solo listará monedas líderes como Bitcoin, Ethereum, IBST y USDTether.

Michael Wu, cofundador de Amber AI

AmberAI desarrolla herramientas para armar mercados y algoritmos de trading aprovechando las ventajas que hoy brinda la inteligencia artificial. Actualmente, operan un volumen diario de más de US$ 2.000 millones.

AmberAI es una empresa de trading cuantitativo. Implementan sus sistemas en mercados de activos tradicionales y también en el nuevo mercado de criptoactivos. Michael Wu cofundó AmberAI junto a Yuhao He, Junwei Huo y Tiantian Kullander. Él trabajó como market maker para Morgan Stanley y fue asesor de Plutux Exchange en Hong Kong. Todo el equipo de Amber AI viene de las principales compañías de Wall Street, incluidas también Goldman Sachs y Bloomberg, y de las grandes tecnológicas. AmberAI fue reconocida dentro del ranking 30 Under 30 de Asia de Forbes por sus desarrollos e innovaciones para el sector financiero.