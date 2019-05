José Corral: "Vamos a bajar impuestos para sacarle la pata de encima a la producción y al empleo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a gobernador presentó una propuesta para una sustancial reducción de Ingresos Brutos a la industria, comercio, luz, gas y agua, que irá acompañada una disminución a la mitad de la planta política de la administración provincial. Además adelantó que impulsará una inmediata adhesión a la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo, para bajar la litigiosidad y acelerar trámites. “Desde el Estado hay que llevar adelante este tipo de medidas para generar más actividad industrial, más actividad comercial y más producción, lo que deriva en generar más empleo”, dijo Niky Cantard, postulante a la intendencia.

“Estado eficaz y austero en Santa Fe” se llama la propuesta que el candidato a gobernador José Corral y su compañera de fórmula, Anita Martínez, presentaron este lunes en la sede de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), en la capital provincial. Allí estuvieron también el candidato a intendente, Niky Cantard y la postulante a senadora por el departamento La Capital; Cuchi Molina. La iniciativa, que ya fue adelantada la semana pasada en Rosario, fue expuesta ante representantes de la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad, de las asociaciones de calles comerciales, de empresas instaladas en el área industrial Los Polígonos, autoridades universitarias y empresarios.



La iniciativa consiste en una sustancial reducción de Ingresos Brutos a la industria, comercio, luz, gas y agua, que irá acompañada una disminución a la mitad de la planta política de la administración provincial. Además se impulsa una inmediata adhesión a la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo, para bajar la litigiosidad y acelerar trámites. La iniciativa integral quedó plasmada en un compromiso que ambos rubricaron, y en el que se especifican detalles.



José Corral señaló que la baja de Ingresos Brutos es imperiosa, porque es distorsivo, “y se aplica silenciosamente porque resulta fácil de recaudar desde el punto de vista administrativo pero lo soporta la población en los precios y termina ahogando a quienes quieren trabajar y salir adelante y así nuestra producción se hace menos competitiva”.



“Desde el Estado hay que llevar adelante este tipo de medidas para generar más actividad industrial, más actividad comercial y más producción, lo que deriva en generar más empleo”, dijo por su parte Niky Cantard, tras las presentación.



Industria eximida de Ingresos Brutos



El candidato a gobernador recordó que “el socialismo gravó a la industria con Ingresos Brutos en 2012, generando otra pesada carga para nuestra producción. Y el año pasado contrariando el espíritu del consenso fiscal, que pretendía reducir la pesada carga tributaria en el país, se hizo lo contrario: el socialismo tejió una red que atrapa cada vez a peces más chicos. Subió así cuatro veces la alícuota, de 0,5% a 2%; y bajó la base imponible”. “Antes eran empresas que tenían ingresos por 150 millones de pesos anuales las comprendidas. Desde 2018, el impuesto incluye a las que llegan a 64 millones. El gobierno fue por los más chicos, por esos a los que se les hace cuesta arriba levantar todos los días las persianas para sacar el país y la provincia adelante”, recalcó. El compromiso adoptado por José Corral es “que desde el año que viene las actividades industriales quedarán exentas de Ingresos Brutos”. “Es decir -agregó- vamos a adelantar dos años esa exclusión, que el pacto fiscal la fija para 2022”.



Disminución para comercios y servicios



Detalló también que en su gestión provincial, para la actividad comercial, “se bajará Ingresos Brutos al 4,5% en 2020 y al 4% en 2021 y 2022 los Ingresos Brutos a la Actividad Comercial, por debajo incluso de lo que establece el pacto fiscal, que determina un 5% hasta 2022”. “Y nos comprometemos a mantener una alícuota del 3,5 % para pymes comerciales, desde 2020 a 2022”, acotó. Además, se propone reducir lo que se paga de Ingresos Brutos en los servicios de luz, gas y agua. “Vamos a impulsar la exención para la energía eléctrica desde el primer día de nuestro gobierno para que la tarifa de la EPE sea más económica. En tanto que para agua y gas lo haremos gradualmente: bajaremos al 1% en 2020, y quedarán eximidos desde 2021”, señaló.



“En 2019, esos tres servicios, pagan una alícuota de 3,5% para uso residencial y de 2,5% en uso comercial e industrial. Todo eso impacta en lo que pagamos los santafesinos en hogares y empresas”, que se verán aliviados por lo tanto con una reducción de ese tributo distorsivo.



Adhesión a ley nacional de ART



José Corral consideró que “el Estado tiene que darle herramientas al que cada día abre su negocio, su empresa, su local, y a los trabajadores. Una de estas herramientas, que en Santa Fe estamos desaprovechando, es la de adherir a la nueva Ley Nacional de Riesgos de Trabajo”. “Los resultados en los distritos que ya adhirieron como Córdoba, Buenos Aires y CABA son muy buenos. Primero, porque bajó la litigiosidad hasta casi el 80% en algunos casos. Y en segundo lugar, porque el trámite es más rápido y más ágil para el trabajador. Por eso, sin más dilaciones, en nuestro gobierno vamos a impulsar con firmeza la adhesión a esta ley, que traerá beneficios para todos”, expresó.



Menos cargos políticos



“Hay experiencias que demuestran claramente que se puede construir un estado inteligente, con capacidades, eficiente y austero. Que gaste más en obras, y menos en gastos corrientes. El año 2017 fue récord de inversión en la provincia, porque se destinó 10% del presupuesto a obras. En la ciudad de Santa Fe, en el 2017 alcanzamos el 30% en gastos de capital”, comparó. El mandatario de la capital provincial indicó: “Demostramos que se puede tener un estado eficiente en la municipalidad de Santa Fe, y lo vamos a hacer en la Provincia”. “Para ello -sostuvo- achicaremos costos innecesarios en la gestión pública y en la política”. “Porque quienes tenemos responsabilidades debemos partir de la base de dar el ejemplo. Y por esa razón hoy tomamos junto a Anita un compromiso expreso: vamos a reducir en más de la mitad la planta política en la provincia. A la mitad”, subrayó. “Pedirle un esfuerzo a los santafesinos y no hacerlo desde el Estado, es una falta de respeto a los que dejan todo todos los días para salir adelante”, manifestó.

“Estamos seguros de que si trabajamos juntos podemos construir una provincia más dinámica, justa e integrada. Con un Estado que piense como ayudar, estar cerca y fomentar la producción y el empleo y no en cómo sacar una ventaja para que la aprovechen unos pocos en la política”, concluyó.



Desde las ciudades



Niky Cantard, entrevistado por la prensa, se refirió a la propuesta. En ese sentido también hizo mención “al esfuerzo municipal que significa la reducción del DREI o la reducción de la tasa de alumbrado público para los vecinos, lo que tiene un impacto importante en las arcas de la ciudad pero que es un beneficio para los empresarios y comerciantes que son los beneficiarios de directos de la disminución”.



Medidas como las que proponen José Corral y Anita Martínez, que buscan aliviar el peso impositivo que hoy recae sobre las empresas, “tienen que ser acompañadas por acciones desde los gobiernos locales, promoviendo la actividad empresaria, comercial, turística y de emprendedores. Porque hay algo que nosotros vemos absolutamente claro: no hay posibilidad de generar empleo genuino y de calidad si no hay empresas, si no hay actividad comercial, si no hay actividad industrial y si no hay producción en la ciudad. Y el municipio tiene que estar atrás de ellos, respaldándolos”, alentó.



En esa línea, propuso seguir trabajando para que finalmente se pueda utilizar el crédito francés para emprendedores que el bloque del Frente Progresista bloqueó en el Concejo Municipal, avanzar en el asesoramiento de empresas para que crezcan en escala y puedan incluso exportar, ampliar los centros comerciales a cielo abierto, entre otras iniciativas, que han surgido del diálogo con vecinos e instituciones en los últimos meses.