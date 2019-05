Locura de Italo y empate histórico ante Uruguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El resultado se magnifica si se lo contextualiza: la Selección charrúa fue, 45 días más tarde, campeón de América. Sanitá, Tardivo, Canevari y Burtovoy, algunos nombres de un hecho inolvidable, tres años después de ganarle al Santos.

Hay que contextualizarlo. Seguro que muchos habrán pensado de que se trataba de otra “locura” de ese gran dirigente que tuvo el fútbol de Santa Fe en general y el de Colón en particular, como fue Italo Giménez. El punto cúlmine se había dado tres años antes con la inolvidable victoria ante el Santos de Pelé. Luego llegó el ascenso a Primera en el 65 y un año durísimo —1966— donde hubo que luchar denodadamente para no descender (se terminaron suprimiendo los descensos, pero igualmente a Colón le hubiese alcanzado “ahí nomás” para seguir en la A). El 7 de enero de 1967, cuando se estaba armando y preparando el equipo para jugar un torneo muy particular de Primera (porque el año anterior había ascendido Unión), Colón fue al estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a la Selección de Uruguay.

Fue empate 1 a 1 ante sólo 900 personas. Se notó que el hincha de fútbol uruguayo estaba en “otra cosa” en aquél momento y uno se imagina lo que habrá sido jugar en la soledad absoluta del estadio Centenario, algo que no ocurrirá este martes. Sobre todo por la multitud de hinchas que llevará Colón.

Uruguay se estaba preparando para el Sudamericano y venía de jugar ante Rumania. El partido terminó decepcionando a la prensa del “paisito”, que inclusive dijo que “el resultado fue injusto y perjudicó a Colón”. El Litoral elogió el plan de juego de Colón y en uno de los párrafos del comentario, señaló que “de no haber sido por la mala puntería de los delanteros, Colón podría haber ganado el partido. Hubiese sido algo justo, porque a pesar de atacar menos, lo hizo con mayor peligrosidad que su adversario”, realzando de esa manera la actuación sabalera.

¿Quiénes eran los nombres de aquélla época?, muchos ilustres conocidos. ¿Ejemplos?, José Luis Burtovoy, que hacía sus primeras “armas” en el arco sabalero, antes de emprender su viaje a Buenos Aires para atajar en Independiente y luego retornar a Santa Fe para defender el arco de Unión. Y varios más, como el gran Jorge Omar Sanitá, el “Negro” Moreyra (fallecido hace poco tiempo), Dumas Rodríguez, Pepe Canevari, Orlando Medina y Alberto Pompeo Tardivo, quien también aparecía en ese tiempo en la primera de Colón.

El gol lo marcó Bustamante, luego de una jugada de Canevari, quien eludió a Varela y entregó la pelota al autor del gol, que dejó en el camino a Montero (el padre de Paolo) y definió con un remate inatajable para Bazzano.

Algunos nombres de aquella Selección uruguaya, que seguramente permanecerán en el recuerdo de los estudiosos de la historia del fútbol, son los de Cincunegui, Forlán, Oyarbide, Bazzano, Montero, Baeza y Urruzmendi, entre otros. Colón formó ese día con Burtovoy (Lavecchia); Sanitá y García; Moreyra, Tardivo (Martín) y Dumas Rodríguez; Bustamante, Orlando Medina, Canevari, Subiat y Labastié (H. Martínez).

Según contó El Litoral al día siguiente, el empate fue largamente festejado en los vestuarios del Centenario por los jugadores sabaleros. Y destacó a Orlando Medina como la gran figura del partido, además de Tardivo y Subiat.

El gran capitán sabalero de esos tiempos: el inolvidable Jorge Omar Sanitá.Foto: Archivo El Litoral

Pero lo mejor, lo que le pone “la frutilla del postre” a aquél empate en el Centenario, es que diez días después se inició el Sudamericano de fútbol en el que Uruguay era el anfitrión. Era lo que hoy es la Copa América. ¿Y quién fue el campeón?, Uruguay. En la final venció a Argentina por 1 a 0 con gol de Rocha, aunque el goleador uruguayo en ese torneo fue Oyarbide.

De ese certamen participaron, además de Uruguay y Argentina, las selecciones de Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, mientras que Colombia y Ecuador se quedaron afuera en una Eliminatoria previa.

Por lo visto y experimentado en ese partido, el Centenario no le ha caído mal a Colón. Pasaron 52 años y volverá a pisarlo. Esta vez para jugar un partido oficial. En otros tiempos, pero con la misma ilusión de aquélla década del ‘60 marcada por estos logros que Colón recuerda y cobija con mucha pasión e intensidad en su memoria y sus sentimientos.