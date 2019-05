https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.05.2019

Una de las figuras históricas del rock nacional llega para presentar su nuevo show, mientras difunde su flamante disco, “Lebón & Co.”, grabado junto a grandes invitados. Antes de la llegada charló con El Litoral sobre su trayectoria y su feliz presente.

El viernes, en ATE Casa España David Lebón: "El tiempo es veloz"

David Lebón pasa por uno de sus mejores momentos artísticos: goza del reconocimiento de los músicos de su generación y también de los nuevos, nacionales e internacionales (con los que grabó su flamante disco, “Lebón & Co.”), y cada uno de sus shows son una fiesta de canciones históricas.

En ese contexto llegará este viernes desde las 21 a ATE Casa España (Rivadavia 2871) para presentar su nuevo show: “El tiempo es veloz”. Las entradas anticipadas se consiguen en la boletería de la sala y de manera online en www.ticketway.com.ar.

Antes del desembarco, El Litoral dialogó con el músico para revisar su pasado, presente y vocación de futuro.

Gestación

—¿Qué va a escuchar el que vaya al show del 24?

—Un poco de todo, un poco de los temas del disco. Es una recorrida larga, por Pescado (Rabioso), de Serú (Girán), temas míos; va a estar bueno. Hay muchas ganas, estamos muy felices con el disco, así que estamos con mucho ánimo. Es muy importante en este momento estar con ánimo.

—¿Cómo salió “Lebón & Co.”?

—Fue idea del presidente de Sony, Damián (Amato), y de Patricia (Oviedo), mi señora. La verdad es que me corrí un poco y me encantó: simplemente trabajé como el resto de los músicos, no era el líder. Me divertí mucho, la pasé muy lindo con los invitados: gente maravillosa. Como Leiva, al que no conocía, que me tiró una onda muy hermosa con respecto a mi pasado, porque dijo que me conocía y escuchaba mi repertorio. O Carlitos Vives, al que hace un montón que conocí en Miami una vez y nos hicimos muy amigos.

—¿Cuánto aportó Gabriel Pedernera (baterista de Eruca Sativa) desde la producción?

—Todo: desde antes de la producción él ya tenía unas maquetas hechas como para que yo escuchara, me encantaron e inclusive algunas cosas quedaron. Por ejemplo hizo unas partes de guitarras con slide, tipo hawaianas, y me gustó cómo quedó. Es muy musical Gaby: sabe tocar un poquito de piano, toca la guitarra, la batería la toca maravillosamente bien, y tiene buen gusto. Eso es algo que siento que en el mundo falta un poco: tener buen gusto en todo sentido, no solamente para escuchar música.

Convite

—¿Cómo se fueron eligiendo las canciones y el invitado que mejor pegaba en cada una?

—Me dejé elegir las canciones; por ejemplo Emmanuel (Horvilleur) me pidió cantar “Hola dulce viento”, que hicimos con Pescado, estuvo buenísimo. Si escuchás el tema con Julieta (Venegas) realmente parece un tema nuevo (Puedo sentirlo, de 1986), es impresionante.

—Para “Suéltate Rock and Roll” reuniste a Polifemo en el trío original, con Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez. ¿Cómo fue ese reencuentro?

—Hermoso: después de 40 años lo tocamos igual a como lo tocábamos en aquella época. No hubo ninguna diferencia: arrancamos, marcamos cuatro y salió el tema. Y verlos a ellos después de tanto tiempo, contábamos chistes y anécdotas, fue un día maravilloso. Y así vamos a seguir, porque en el Gran Rex van a estar la mayoría de los invitados y ellos también.

—No se viene todavía un show de reunión Polifemo.

—Puede ser, eso nunca se sabe.

—Con Pedro Aznar compartiste muchas aventuras, y ahora se sumó a cantar una de tus primeras canciones solistas.

—La verdad que me encantó la versión que hizo. Sé que a él le gusta jugar mucho con la música, obviamente tenía el permiso total de producirlo a su manera, con (Cristian) Judurcha en batería, la verdad que quedó súper bien.

—Si hay un tipo que es detallista es Pedro.

—¡Sí, es él, lo descubriste! (risas).

Retrospectiva

—Empezaste muy chico en Estados Unidos, tu carrero abarcó la mayor parte de la historia del rock.

—Sí: si tuviera que contar la carrera estaríamos tres días. Fue larga, hermosa, y aparte no fue, es todavía. Va a seguir siendo hermosa, porque siento que hay una onda... viste que uno se va haciendo más sabio con el tiempo, y estoy sintiendo muy fuerte en mi corazón que esto va a funcionar muy bien: la vamos a pasar bien. Por lo menos unos meses vamos a dar vueltas por ahí tocándolo, y después otra vez al estudio a grabar.

Muchas veces me dijeron ¿por qué no grabás de nuevo tus primeras canciones?, pero me parece que éstas que están en el disco están buenas. Después quedaron algunas afuera y también amigos. Así que es muy posible que salga un segundo disco.

—¿Qué reflexionás de todo este tiempo? ¿O no sos tan de ponerte a repasar?

—Viví de todo, la verdad es que no me puedo quejar: voy a cumplir 67 años y siento como si tuviese 20. No físicamente, mentalmente sí; el cuerpo mucho no me acompaña que digamos. Pero hagamos un esfuerzo, ¿dale? (risas).

—En ese tiempo cambió el mundo y la industria...

—Cambió todo. Pero está bueno, está yendo a un buen lugar, vas a ver. Todos estamos dando vueltas como los perros, pero nos vamos a juntar en el mismo lugar. Y va a terminar todo bien, todos van a tener trabajo, ojalá yo lo pueda ver.