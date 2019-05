La Argentina es el país con más usuarios únicos de "smartphones"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los principales proveedores de telecomunicaciones del país analizan esta semana en Buenos Aires temáticas vinculadas con la seguridad, las aplicaciones y la transición del servicio 4G al 5G en Argentina.

El Litoral | economia@ellitoral.com

Nueve de cada diez habitantes locales cuenta con un Smartphone para acceder a las miles de aplicaciones disponibles, al punto que la Argentina se convirtió en el país que mayor cantidad de usuarios únicos de teléfonos celulares.

Según datos recogidos en un informe por Mobile Marketing Association, una asociación global sin fines de lucro formada por líderes de la industria del marketing y la publicidad, los usuarios únicos en promedio pasan en total al menos cinco horas por día frente a la pantalla del móvil.

Además, esos usuarios -que solo se conectan a internet a través de sus teléfonos- son quienes más consultan en la primera y en la última hora del día.

El informe destaca que la disrupción digital creó un mundo que demanda mejores tecnologías, con soluciones más rentables, seguras y robustas, y en el que la seguridad se presenta como un tema prioritario para las empresas de telecomunicaciones, que deben garantizar la accesibilidad y preservación de los datos de sus clientes.

Esta semana, a partir del martes, tendrá lugar en Buenos Aires la octava edición del Telco Day, un evento que reúne a los principales proveedores de telecomunicaciones del país con expertos de toda América para abordar diversas temáticas vinculadas con la seguridad, las aplicaciones y la transición del servicio 4G al 5G en Argentina.

Los proveedores de telecomunicaciones son el blanco predilecto de ataque de los cibercriminales, básicamente porque tienen almacenada mucha cantidad de información confidencial de sus suscriptores, un botín muy tentador para los ciberdelicuentes.

“Hoy en el mercado tenemos dos sistemas operativos predominantes: Android (de Google) e iOS (de Apple). Lo más importante es tener actualizaciones de esos sistemas operativos de manera confiable, que se pueden hacer de forma automática”, explicó el especialista Fabián Costallat, quien será uno de los disertantes en Telco Day.

El experto, ejecutivo de la empresa especializada internacional F5, con operaciones en más de 30 países, advirtió que “los modelos de teléfono más económicos no cuentan con esta posibilidad, o no tienen actualizaciones tan seguido como los teléfono de alta gama y eso los hace más vulnerables a algún malware u otro tipo de ataque”.

En cuanto a los riesgos que implican las redes sociales, el especialista señaló que “el hecho de la inmediatez, de querer estar, de participar, de querer mostrar, nos lleva a nosotros mismos como usuarios de las redes a cometer errores, a dejar expuesta información privada, no tener muy en cuenta qué términos y condiciones estamos aceptando y qué información estamos dejando expuesta”.

Compuesta por más de 800 compañías miembros en todo el mundo y 14 oficinas regionales, la MMA es la única asociación de comercio móvil que reúne a todo el ecosistema de comerciantes, proveedores de tecnología y vendedores que trabajan en colaboración para dar forma al futuro. Las oficinas centrales de MMA se encuentran en Nueva York con operaciones regionales en Asia Pacífico (APAC), Europa / Medio Oriente / África (EMEA) y América Latina (LATAM).

91 % conectados

El dato disponible a fines de enero revela que en la Argentina hay 39,9 millones de usuarios únicos de teléfonos celulares, según el estudio Mobile Regional Insights, que elabora la Mobile Marketing Association. Según sondeos realizados por la consultora Deloitte, 91% de los encuestados en la Argentina respondió que posee un “smartphone”, más que México (89%), Brasil (87%) e, incluso, los Estados Unidos (82%).

Milisegundos y neurociencia

Un proyecto de investigación de neurociencia de la cognición de la Mobile Marketing Association (MMA) en colaboración con The Advertising Research Foundation (The ARF), reveló que el cerebro humano necesita 400 milisegundos (o 4/10 de segundo o menos de ½ segundo) para interactuar con la publicidad móvil y provocar una impresión, positiva o negativa. Esto significa que el tiempo y la atención del consumidor no pueden darse por sentados. Esencialmente, cuando un consumidor parpadea, su cerebro ya ha visto y procesado un anuncio para celulares. Y más aún, cuando el corazón tarda en latir una vez, es muy probable que hayan formado una respuesta emocional (en menos de 7/10 de segundo).

La investigación cognitiva es el estudio más reciente alineado con la agenda de investigación rigurosa e intensiva de MMA en las áreas de medición de mercadeo, diseño de organizaciones, innovación creativa, tecnologías emergentes y más. El uso de la neurociencia para comprender realmente la reacción del cerebro humano a la publicidad (proceso cognitivo real) es una técnica relativamente nueva aplicada a la publicidad que empuja nuestros límites de conocimiento más allá de lo que permitieron los estudios previos de seguimiento ocular. Este estudio se centra en la “oportunidad de ver” tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio.

Día y noche

Un 11% de encuestados en la Argentina revisa su celular más de 200 veces al día; la media global es de 5 %. Un 9% revisa sus móviles 100 veces o más. En el transcurso de la primera hora, desde el momento en que se despiertan, 95% de las personas consultan sus teléfonos. Una hora antes de dormir, el 90% lo mira por última vez.

Un 26% de las personas declaró que consultan sus teléfonos inteligentes en medio de la noche para chequear redes sociales. La interrupción del sueño es aún más marcada en el segmento más joven (18-24 años), donde estos índices alcanzan el 39%, aunque se registró una caída respecto del 2016 (51%).