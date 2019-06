Los santafesinos se pueden casar en la flamante Casa de la Cultura

Volvió después de 28 años para quedarse en su tierra y con su gente...

“La gente de Colón cree que yo los traicioné porque pasé a Unión, pero no fue porque quise sino porque me vendieron para pagarle al plantel”, dice. Habló del Huevo Toresani y de un “pastor mala leche que, cuando lea la nota, sabrá que me estoy refiriendo a él”.