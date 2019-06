https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.06.2019 - Última actualización - 17:25

17:23

Se espera recaudar al menos 700 mil dólares

Rematarán dos aviones incautados a Lázaro Báez

Los aparatos habían sido destinados al Ministerio de Seguridad para el traslado de policías para realizar allanamientos o para detenidos. No obstante, debido al costo que implica repararlos y dejarlos en condiciones de vuelo, no fueron utilizados y la Justicia dispuso que sean rematados.

Las aeronaves, un Learjet matrícula LV-BPL y un Rockwell Commander matrícula LV-MBY, se encuentran en el aeropuerto de San Fernando sin operar por problemas técnicos. Foto: Gentileza



