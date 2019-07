https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lionel Messi, duro con Zambrano y confiado en el futuro de la selección… "Nos perjudicó el arbitraje, se cansaron de cobrar boludeces" El capitán argentino dijo que "cobraron un montón de penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron al VAR por las infracciones al Kun y Otamendi que fueron claras".

Igualó la cantidad de partidos de Mascherano en Copa América y, si juega el sábado (se supone que así será), pulverizará otro record. Ya no le quedan muchos por batir. Y tiene números que son difíciles de igualar. Pero no puede lograr lo más importante: levantar la Copa con la selección. Ganar un título, como para que su paso por este bendito fútbol argentino no tenga nada para reprocharle.

Se lo notaba enojado después del partido. Ya desde hace tiempo que Lionel Messi no es aquél pibe apocado, de pocas palabras y declaraciones de rigor. Ahora dice cosas cada vez que habla. Y en la madrugada de este miércoles, en el post partido, con la frente en alto por saber interiormente que había dado todo, que no tenía nada en la columna del debe, fue crítico y terminante.

“Tengo calentura por la derrota, pero hicimos un gran trabajo”, fue la frase inicial de Messi en la zona mixta. Y destacó que “le jugamos de igual a igual a un Brasil que es local y con jugadores de gran nivel mundial”.

No ocultó, como lo hizo Scaloni en la conferencia y todos los jugadores argentinos que hablaron con la prensa, su enojo con la actuación del árbitro ecuatoriano. “Nos perjudicó, cobraba todo para Brasil, primero fueron jugadas boludas que te van desquiciando y sacando del partido; y después, hubo dos penales muy claros contra el Kun y Otamendi que no vio”, señaló el capitán argentino.

Sin pelos en la lengua, siguió su discurso señalando que “en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, penales pelotudos y hoy ni siquiera se tomaron el tiempo de ir a ver el VAR”. Y después, fue directo y con el dedo acusador dijo que “Brasil maneja mucho en la Conmebol, era local y así se hace complicado. No estoy buscando excusas, porque tampoco las necesito. El trabajo que hicimos fue muy bueno. Insisto en que no busco excusas, pero estas cosas hay que decirlas porque son una realidad. Y además, nos faltan el respeto de esa manera”.

Sobre la actuación del equipo en general y de él en particular, dijo que “hicimos un gran trabajo colectivo. Yo me sentí superior a Brasil en todo momento y eso es muy bueno teniendo en cuenta la categoría de jugadores que ellos tienen. Por eso les voy a pedir que respeten a estos chicos porque están para grandes cosas. No les peguen, respétenlos y estoy seguro de que acá está el futuro de Argentina”.

Sobre este último concepto, dijo que “estos chicos han demostrado que aman a la selección como todos los que hemos pasado por acá. Por eso pido que los dejen crecer tranquilos y que todos entiendan de que este es un proceso. Lo dijimos cuando llegamos para jugar esta Copa, yo siempre dije que nosotros no éramos candidatos y pienso que después de cinco partidos y con otro por jugarse, hay muchas cosas positivas para que rescatemos”.

Por último, Messi dijo que “nos vamos con la frente en alto, sin reprocharnos nada. La peleamos bien, fuimos superiores al rival y la verdad es que no ligamos. Hubo pasajes en los que jugamos mejor que ellos pero no pudimos convertir ese gol que habría cambiado el partido… Bah, puedo decir muchas cosas, pero la realidad es que los chicos demostraron que la selección tiene futuro y que hoy hicimos un gran esfuerzo que lamentablemente no se vio recompensado”.

Para el final, dejó esta frase: “Zambrano dijo que estemos tranquilos, pero nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo”.





“Me encontré muy bien en este grupo. Si tengo que ayudar desde algún lado, lo haré. Hay un lindo grupo para que crezca. A estos chicos hay que darles tiempo y hay que dejarlos que maduren”. Lionel Messi, capitán de la selección argentina





“El árbitro estaba más nervioso que nosotros, cobraba cualquier cosa”.Dani Alves, capitán de la selección brasileña