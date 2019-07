Es prosumidor, generó más energía que la que consumió y le cobró a la EPE

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alejandro Visentini instaló paneles solares en el techo de su hogar en 2016. Es el primero de los 14 vecinos de la ciudad que lo implementaron, gracias un programa provincial. En Santa Fe, ya se conectaron 194 hogares, 27 pymes y comercios.

En tiempos de “vacas flacas”, tarifazos y crisis económica, cada vez son más los santafesinos que optan por adherir al programa Prosumidores del gobierno provincial, a través del cual generan energía en sus hogares y la inyectan a la red dependiente de la Empresa Provincial de la Energía. De esta forma, si consumen más de lo que generan pagan el excedente; si consumen lo que generan pagan 0 pesos; y si generan más de lo que consumen, pasan por ventanilla a cobrar.

Esto último fue lo que le pasó al ingeniero en sistemas Alejandro Visentini y su familia el último bimestre de 2017, poco tiempo después de instalar este sistema. Por entonces, la EPE le tuvo que abonar en efectivo 250 pesos por la energía que generó con los 7 paneles solares colocados sobre el techo de su casa, que tienen un mantenimiento cero.

“Para pasar a ser prosumidor, no se necesita nada raro, a mí me lo instaló una empresa en un día, luego pasaron a verificar y lo conectaron a la red”, contó Alejandro a El Litoral. “Una de las verificaciones tiene que ver con que cuando se corta la luz en el barrio, yo también me quedo sin luz, porque si mi sistema sigue abasteciendo a la red puede provocar un accidente”, explicó luego.

Este vecino de barrio La Esmeralda fue el primero que se animó a sumarse a Prosumidores, en junio de 2016, con una inversión financiada de 145 mil pesos. El principal motivo que lo impulsó a tomar la decisión fue la falta de gas natural en su barrio. Desde que se transformó en generador de energía pudo colocar aire acondicionado frío/calor en su habitación, en las habitaciones de sus cuatro hijos, en el living y hasta en el quincho. De esta forma incrementó su consumo, en la última boleta de la EPE (con tarifazos vigentes) pagó unos 2 mil pesos, contra los 8 mil que hubiese pagado sin ser prosumidor, según la estimación realizada por su consumo.

Calefacción. Como en el barrio no tienen gas natural, gracias al ahorro pueden utilizar varios aire acondicionados para calefaccionar.Foto: Luis Cetraro

12 prosumidores

Al igual que Alejandro, otros 11 vecinos de la ciudad ya se sumaron a Prosumidores, y dos más se encuentran tramitándolo. Mientras que en la provincia, son 194 los hogares conectados. También lo hicieron 27 pymes, 6 maxiprosumidores, 4 productores rurales y 6 asociaciones. Los que suman un total de 237 prosumidores conectados a la red. Además, otros 198 usuarios de energía comenzaron a tramitarlo y pronto ingresarán al sistema.

“Hasta hoy, cero problema, por lo que estamos muy satisfechos”, dijo el vecino de La Esmeralda, y contó luego: “Hubo gente que me preguntó cómo era y me copió”. Todos los ciudadanos usuarios del sistema eléctrico de la provincia, pertenecientes a la EPE o a las cooperativas eléctricas adheridas, pueden generar energía a partir de fuentes renovables e inyectarla a la red. Esa energía generada tiene un reconocimiento económico, que permite ahorrar con la factura de luz y recuperar en pocos años la inversión del equipo. Además se ofrecen herramientas de financiamiento para acceder al programa.

El trámite se inicia en cualquier sucursal de la EPE. El cliente interesado debe presentar toda la documentación correspondiente al procedimiento y contarán con el asesoramiento de profesionales de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia. Los interesados en sumarse a Prosumidores pueden encontrar más información en https://www.santafe.gob.ar/ms/prosumidores/

194 hogares son prosumidores en Santa Fe