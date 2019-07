https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay fondos para realizarlo Sigue el tire y afloje por el TC 2000

En rueda de prensa, el intendente José Corral volvió a insistir con que el Municipio “no tiene” los recursos económicos para afrontar la carrera del Super TC2000, que se hace ininterrumpidamente en la ciudad desde el año 2006. Y reiteró el pedido de “auspicio” al gobierno provincial, por uno 60 millones de pesos.

“Vamos a esperar la respuesta, no la hubo hasta ahora. Expusimos con mucha claridad los motivos por los que pedimos un auspicio, el Municipio no tiene los recursos y no queremos gastar lo que no tenemos”, dijo. Según explicó, la paritaria municipal -con su cláusula gatillo- “nos obliga a hacer todos los meses erogaciones que no estaban presupuestadas, y queremos dejarle las cuentas ordenadas a la próxima gestión”.

Tras esa aclaración, Corral posicionó la pelota directamente en la cancha provincial y se sacó la responsabilidad de organizarlo: “En todo caso, el futuro intendente (Emilio Jatón) con el gobernador actual (Miguel Lifschitz) podrán ver si conviene realizarlo ahora, pasarlo para el primer semestre del año que viene, o discutirlo ya en la grilla del año próximo”. Esta declaración, parece ponerle un punto final a la posibilidad de que el Municipio se haga cargo de costear el evento, que básicamente tiene que ver con armar y desarmar el circuito, y las horas extras de trabajo que implica para el personal.

Para el intendente, el gobierno de Miguel Lifschitz debería hacer un aporte porque “siempre han tenido mucha presencia en la carrera, tanto el gobernador como el resto de los referentes, particularmente durante las elecciones, y nos parece que por eso merece una ayuda del gobierno provincial”. Destacó, además, que aportes de este tipo han realizado para “la construcción del autódromo de Rosario, con 4 millones de dólares”.