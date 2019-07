La obra en avenida Freyre estaría lista entre septiembre y octubre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se desarrolla en distintos frentes simultáneos. Obras hídricas para evitar anegamientos y remodelación de sectores para agilizar la transitabilidad, son parte de las mejoras.

Las puesta en valor de Avenida Freyre, que modernizará las 19 cuadras de ese corredor, avanzan a buen ritmo. En esa zona se llevan adelante trabajos de infraestructura hídrica y la resolución vial de la intersección con bulevar Pellegrini. Por otra parte, se está trabajando en la obra hídrica del retardador pluvial de calle Catamarca, y en la finalización de la intervención en las cuadras comprendidas entre calle Crespo y Pellegrini. En dos etapas, ya fue habilitada parte de la obra sobre la avenida entre General López y Tucumán.



“Es una obra muy importante. Se trata de la renovación completa de Avenida Freyre, que hace 60 años que no tiene mejoras. Pero particularmente hay dos lugares críticos desde el punto de vista hídrico y del tránsito. La intersección con bulevar (la rotonda); y en Avda. Freyre y Catamarca (histórico badén). En ambos casos hay una obra hidráulica muy importante que no se verá, pero que permitirá poner la calzada a nivel para que no se junte el agua, por un lado y también para que sea más fluido el tránsito. Fundamentalmente en la zona del club Unión, donde por la cantidad de tránsito de vehículos se había transformado en un problema serio. Además la escuela necesita un estacionamiento seguro porque ascienden y descienden niños”, aseguró Corral.

El monto de la obra superará los 147 millones de pesos. El proyecto de renovación integral retoma la idea del bulevar como espacio de paseo, y que fuera el origen de esta avenida, priorizando el uso de las áreas peatonales para la circulación, la recreación y el esparcimiento.



“Habrá mejoras en el espacio verde y una bicisenda en todo el recorrido, separado del área peatonal que también se jerarquiza. El paseo tendrá mucha accesibilidad, porque no hay prácticamente desniveles. De esta manera, personas con dificultades en la movilidad o mayores de edad, se podrán manejar con autonomía”, indicó el intendente.



Desde ahora hasta que finalice la obra, desde la Municipalidad se comprometieron a dos temas reclamados por los vecinos de la zona: iluminación y señalización. “Cuando se hace este tipo de obras, muchas veces es necesario cortar la luz. Pero vamos a hacer el esfuerzo para mantenerla durante la noche. Y respecto a la señalización, también pedimos colaboración a los vecinos para transitar. No obstante, nos comprometemos a reforzarla porque hay lugares donde no estaba todo bien indicado”, aseguró Corral.

Finalización



La obra concluiría entre septiembre y octubre, dependiendo, como es habitual, de las condiciones del tiempo. “Cuando esto ocurra, será un momento especial para la ciudad, porque desde hace 60 años, desde la época del intendente Lofeudo, que no había una intervención de estas características en una zona tan importante. Será una revitalización de toda Avenida Freyre y es una invitación para los frentistas y los privados para que mejoren sus viviendas. Que haya más inversiones, porque la construcción genera puestos de trabajo, emplea y tenemos todos los servicios. Ojalá mucha más gente pueda vivir en este lugar y disfrutar de las bondades de un paseo como éste, que será de los más lindos de la ciudad, con un cantero central que será 5 metros más ancho que el que existe hoy en bulevar”, concluyó el intendente Corral.