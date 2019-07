https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.07.2019

La carrera está programada para el primer fin de semana de septiembre Súper TC2000 en Santa Fe: a dos días de la fecha "límite", no hay novedades

La realización de la carrera del Súper TC2000 en la ciudad de Santa Fe todavía es una incógnita. Desde el equipo de la categoría diagramaron para el primer fin de semana de septiembre el ya tradicional Circuito Callejero.

Semanas atrás, el intendente de la capital provincial, José Corral señaló que son necesarios unos 60 millones de pesos para la organización, logística y armado del circuito.

Sin embargo, el actual mandatario aclaró que no cree “responsable” endeudar las arcas municipales ante el cambio de color político a partir de diciembre.

Por ello, envió un pedido de fondos al gobierno provincial, solicitud que fue rechazada de plano por la gestión Lifschitz. En declaraciones a la prensa, fue Corral quien explicó que la fecha “límite” para tener ese dinero es el 31 de julio.

A dos días de cumplirse ese plazo, no hay novedades sobre ese dinero. “Por el momento no tuvimos respuestas del Gobierno santafesino respecto al pedido de 60 millones de pesos. Este 31 de julio finaliza el plazo mínimo para poder, con tiempo, armar el circuito. Es decir que si no contamos con los fondos, quedará para la próxima gestión decidir en qué momento del año que viene se va a realizar”, aclaró este lunes Corral.