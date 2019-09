https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.09.2019 - Última actualización - 11:41

En el debe y en el haber Corral: "Provincia nos retiene la plata y estamos demorando gastos corrientes"

El intendente José Corral se refirió este jueves a la mañana a las deudas que el municipio tiene con sus proveedores, entre ellos las empresas que prestan el servicio de recolección de residuos, y responsabilizó al gobierno provincial porque “retiene la plata” que le corresponde a la ciudad de Santa Fe. Días atrás, la secretaria de Hacienda municipal, María Belén Etchevarría, brindó un minucioso detalle de la situación financiera en una entrevista que concedió a este medio.



Respecto a la deuda con los proveedores, el mandatario aseguró que “es menos de lo que Provincia nos debe” y dijo, tal como había explicado Etchevarría, que “las cuentas del municipio están equilibradas, a pesar de las dificultades de este tiempo donde han crecido los gastos por la inflación y no han crecido los ingresos por la recesión, lo que nos va a dificultar terminar el ejercicio 2019 con el equilibro que nos hubiese gustado y probablemente quede un déficit”.



Sin nombrarlo, dejó una advertencia para Emilio Jatón, quien asumirá como intendente en diciembre: “Siempre que Provincia nos pague la deuda, vamos a pagar a los proveedores, sino quedará cierta deuda al próximo intendente que tendrá que conversar con el próximo gobernador. Provincia nos retiene la plata y el problema lo tiene la ciudad de Santa Fe, lo tiene esta gestión y lo tendrá la próxima gestión”.



Con esta situación financiera, Corral reconoció que “estamos demorando gastos corrientes, por lo tanto atendemos las cosas más urgentes: lo primero es pagar sueldos, después deudas, luego la obra pública y los servicios”.





“Perjuicio para la próxima gestión”



Consultado por la deuda que reclama a la EPE, Corral explicó “nos debe por no haber entregado focos durante toda la vigencia del convenio de alumbrado público por el cual la EPE se comprometía a brindar los elementos para el recambio de luminarias. A pedido nuestro, y en conocimiento de la EPE, la facultad de Ciencias Económicas está haciendo una pericia para ver a cuánto asciende la deuda; nosotros consideramos que es de más de 200 millones, con los intereses. No hacemos el reclamo en defensa de esta gestión, sino de toda la ciudad, porque probablemente se cobre en la futura gestión, con lo cual los funcionarios socialistas deberían ser más cuidadosos porque están perjudicando no solo a la ciudad, sino a la futura gestión”.



En cuanto a las expresiones de la Secretaria de Energía, Verónica Geese, que aseguró que no existe deuda con el municipio y que sus funcionarios son “irresponsables”, el intendente dijo que “es una irrespetuosa, no es la primera vez que se refiere a funcionarios municipales con estos adjetivos, debería ser más respetuosa”, le recomendó. Pero además, apuntó contra lo que considera una “mala gestión” de la funcionaria: “Al gasoducto de la costa lo titulamos chacarera del expediente, y termina su gestión no ya sin ningún vecino conectado a la red gas en la costa, sino sin ni siquiera un metro de caño enterrado, hicieron una compra de caños que fue para la tribuna porque la dejaron de hacer porque habían pasado las elecciones”.



Por último, Corral -quien este jueves por la mañana visitó un jardín municipal- hizo referencia a la deuda del Fondo de Financiamiento Educativo: “Estamos en un jardín, miren el gasto que hace el municipio, yo no le puedo decir a las maestras que no les puedo pagar el sueldo porque Provincia no nos envía los fondos. Provincia paga con una año de demora y en 12 cuotas, con lo cual son dos los años de demora, cuando la ley nacional dice que deben remitirse automáticamente. Entonces, afrontamos el pago de los docentes y el mantenimiento de los jardines y el Liceo, pero postergamos otros gastos.



Lo ideal sería no estar discutiendo esto por los medios, pero lamentablemente el gobernador no nos atiende hace muchos meses y nos agravian públicamente”.