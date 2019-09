https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.09.2019

La rubia y el gato ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas detrás del meme del momento?

Una mujer gritando histérica. Un gato blanco sentado frente a un plato de ensalada. Es la receta del meme del momento. ¿Conoces la historia detrás de este meme?



La mujer que aparece en la imagen señalando con un dedo acusador es Taylor Armstrong, miembro del elenco de The Real Housewives of Beverly Hills. Se trata de una captura de pantalla tomada del episodio ‘Malibu Beach Party from Hell‘, de acuerdo al sitio Know your Meme.

Taylor Armstrong.Foto: Captura digital



El gato blanco es Smudge the Cat. Luego de ganar fama en 2018 con una publicación en Tumblr, obtuvo su propia cuenta de Instagram, @smudge_lord.

Smudge the Cat.Foto: Captura digital



En mayo de 2019 se publicó el primer meme con ambas estrellas. El meme fue ganando fuerza en redes sociales y recientemente se ha popularizado entre los usuarios que han desarrollado distintas variaciones.

Ya es el último de verdad!!! Meme del gato, no cuadro de ansiedad... pic.twitter.com/GXpgqNgnga — Garduñe! (@VktrGB) September 5, 2019

Me dijiste que habías dejado las drogas // Si, en casa pic.twitter.com/WUkWsXVBs5 — Meme del Gato (@memedelgato) September 3, 2019

Nose si reír o llorar pic.twitter.com/zfrIcnZKD9 — Meme del Gato (@memedelgato) September 3, 2019

Yo con 12 años Ahre pic.twitter.com/0IdRnjhMWQ — Meme del Gato (@memedelgato) September 3, 2019