Miércoles 18.09.2019

19:20

Este jueves

Comienza el juicio contra el intendente de Paraná acusado de financiar bandas de narcotráfico

Sergio Varisco, imputado en dos causas, aseguró que "no existe ningún testimonio ni ninguna prueba que me vincule en nada".

El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), quien mañana comenzará a ser juzgado en los Tribunales de la capital provincial como acusado en dos causas por financiar a bandas dedicadas al narcotráfico, aseguró hoy que "no hay ninguna prueba, ni testimonio" que lo vincule con esa acusación.

"Estoy bien, muy tranquilo y contento porque no hay nada, se va a conocer mi verdad y se va a terminar esta diatriba que se armó en mi contra", dijo a la prensa Varisco, en relación al debate en el que además estarán sentados en el banquillo de los acusados un concejal y otros funcionarios del municipio que se encuentran detenidos en el marco de la misma causa.

El intendente de Paraná aseguró además que no tiene "miedo" de finalizar con una condena, ya que "no existe ningún testimonio ni ninguna prueba que me vincule en nada porque nunca tuve contacto con ese submundo".

En ese sentido, auguró "terminar esta diatriba que se armó en un momento muy electoral del país, de la provincia y la ciudad".

El debate oral comenzará mañana y tiene 34 imputados y más de 100 testigos, entre ellos funcionarios locales, quienes se presentarán también el viernes 20 de septiembre y los siguientes lunes y martes en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar los expedientes por "infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva".

Varisco fue imputado porque presuntamente hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el líder de la banda, donde "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".

Para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, Celis junto a Varisco "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".

En febrero pasado, Ríos procesó a Varisco por "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes" y lo acusó de ser "financiador y adquiriente" de la droga.

Además, Varisco espera la fecha inicio de otro juicio junto a su pareja concejala, acusados de tener una conexión clandestina de electricidad en su vivienda, y en febrero de 2020 otro por "defraudación a la administración pública".

El Litoral | Telam