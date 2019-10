https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.10.2019

Debate y después El único consenso es una cruda confrontación

Los precios al mercado interno aumentaron un 17 % promedio tras las Paso; otro 16 % se aplicó desde mediados de setiembre y un 15 % más se añadió “preventivamente” en las listas sobre productos de consumo masivo antes de las presidenciales del próximo domingo. En la antesala del consenso social, en un país con 35,4% de pobreza y 4,9% de indigencia, una parte de los actores económicos le pone severas condiciones a la prometida mesa de acuerdos.



El previsible intercambio de acusaciones mutuas en la segunda vuelta del debate, obedeció a la dinámica electoral de “desacreditar al otro”. Para lo que viene en el país, los dos candidatos con más posibilidades hablan de procurar entendimientos; Macri viene repitiendo la necesidad de consenso e incluso prometió ante el coloquio de Idea (videoconferencia mediante) que “luego de las elecciones habrá espacio para lograr un acuerdo” político. ¿Lo habrá?



Alberto Fernández lleva la ventaja de las urnas primarias y plantea institucionalizar el acuerdo económico y social. Descuenta implícitamente que el presidente no tendrá fortalezas por sí mismo para hacer lo necesario, si no tiene consentimientos. ¿Pero los actores socioeconómicos y políticos están dispuestos? Los empresarios y sus aumentos preventivos a un eventual congelamiento de precios mostraron menos voluntad que temor. No olvidan 1973; el miedo no es zonzo.



Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, recordó los fracasos de Macri a la hora de hacer convocatorias al diálogo. “Nos llamaban para socializar el costo político y para participar de un congelamiento de precios y salarios para ganar tiempo. Bienvenido sea que uno de los candidatos con más posibilidades de ganar esté convocando a ese pacto con anterioridad”.



El sindicalista radical-kirchnerista no sólo apuntó al fracaso de la Casa Rosada; condicionó “sin querer queriendo” lo poco que ha dejado ver Alberto F. sobre precios y salarios para los primeros 180 días de gestión si resulta electo. ¿Cuánto pedirán de aumento los sindicalistas para recomponer pérdidas del poder adquisitivo salarial?



El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, habló en nombre del Vaticano y advirtió que “no se puede gobernar en situación de división” y que “cualquiera que sea el resultado de las elecciones y quien sea responsable del Gobierno, nuestro país necesitará acuerdos”. Juan Grabois, promotor de “gobiernos populares” no republicanos (ver los cuadernos de la Cetep), amigo del Papa y piquetero recurrente de calles porteñas con financiamiento estatal, ya le hizo advertencias a Fernández sobre el sentido de sus políticas socioeconómicas.



La UIA presentó su plan a los candidatos: quiere baja de impuestos y cargas más subsidio de tasas. El campo hizo lo propio con el previsible reclamo contra las retenciones. Las economías regionales y las Pymes piden que se les bajen gravámenes, pero los gobernadores advierten que no cederán coparticipación. Alberto anunció que rebajará por decreto fondos que por decreto Macri aumentó a la capital federal.



Todo sin participación del Congreso, donde Cambiemos es hoy minoría y el peronismo amenaza profundizar divisiones entre kirchneristas y ortodoxos del PJ. Yace muerta la letra constitucional que ordena una reforma a la ley de coparticipación federal, que obliga sin éxito desde 1994 a los representantes del pueblo y de las provincias a un acuerdo fundamental que ha sido y es fracaso político, en un mundo donde -más allá de las ideologías- la protesta en las calles demanda cada día más compromiso a los administradores del poder.

Las frases con más impacto



El observatorio Pulsar.UBA identificó este domingo a la noche cuáles fueron las frases de cada candidato presidencial que tuvieron, en promedio, mayor impacto positivo sobre un grupo de votantes estudiados, durante el debate que se realizó en la Facultad de Derecho.



Mientras se realizaba el debate, el observatorio realizó un estudio en tiempo real que buscó medir el impacto en los votantes, a través de nueve “focus group”.



Las frases de los candidatos que tuvieron mayor impacto, según la UBA, fueron:



- Juan José Gómez Centurión: “Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida”.



- José Luis Espert: “Ahora grita ‘sí, se puede” pero en cuatro años no pudo, no supo, o no quiso”.



- Nicolás del Caño: “Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo”.



- Alberto Fernández: “Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El Presidente uberizó la economía”.



- Mauricio Macri: “Convirtieron a la Justicia en una puerta giratoria”.



- Roberto Lavagna: “En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y le tiene que caer todo el peso de la ley”.