https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.10.2019 - Última actualización - 12:25

12:24

Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, "El comentario sobre el padre de Macri fue sumamente desagradable"

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se mostró "muy satisfecho" con la experiencia de los dos debates presidenciales y consideró "sumamente desagradable" la referencia del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, al fallecido Franco Macri porque, indicó, "hay límites que nunca se deberían traspasar".





"No se fue enojado pero admitamos que el comentario sobre el padre de Macri fue sumamente desagradable. Hay límites que no deberían nunca trasponerse", sostuvo Lombardi al referirse a la sensación del presidente Mauricio Macri frente a la referencia hecha por el postulante del Frente de Todos a Franco Macri en una de sus intervenciones en el debate de este domingo.





Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio Continental, en las que dijo estar "muy satisfecho" con la realización de los dos debates presidenciales, el primero de ellos el domingo 13 en la ciudad de Santa Fe y el segundo ayer, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.





"Es un paso adelante increíble y, además, fijado por ley", aseveró el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien puso el acento también en los "33 puntos de rating" que logró ayer el debate presidencial.





"Eso significa que uno de cada tres argentinos que tiene televisor lo vio", subrayó Lombardi, quien indicó que los días que restan de acá a las elecciones del próximo domingo, son un tiempo de "reflexión", para pensar "a quién le vamos a confiar los destinos de la Patria los próximos cuatro años".





En tanto, al referirse a la dinámica de los debates presidenciales, el funcionario se mostró "muy satisfecho" por "el piso" alcanzado, aunque remarcó que, como siempre, "hay muchísimo para perfeccionar".





En este punto, indicó que, a su criterio, podría haber "más cruces entre candidatos", y que los periodistas podrían tener "un lugar más interesante para preguntar¨, pero insistió con que se trata de "un paso adelante increíble" el solo hecho que se hayan podido concretar estos debates según lo establecido por una ley.





"El piso logrado está muy bien", evaluó Lombardi, quien remarcó que lo que buscó la Cámara Nacional Electoral (CNE) fue construir "un piso de consenso" para que "todos estén adentro".





"Peor hubiera sido que alguno se bajara porque no estaba de acuerdo con las reglas. Se buscó un piso unánime de consenso y, en eso, se corre el riesgo de que la cosa quede medio anodina", analizó el funcionario en la entrevista que concedió esta mañana a Radio Continental.





Ayer, en el segundo debate presidencial realizado de cara a las elecciones del próximo domingo, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, contraatacó al presidente Mauricio Macri preguntándole si no había visto la corrupción en su propia familia.





"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública, ¿y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, Presidente?, ¿no vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era responsable. Presidente, hablemos en serio; a mí no me va a correr", dijo Alberto Fernández.

Con información de Télam