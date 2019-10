https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Novena jornada del debate Una escucha complica a la ex subsecretaria de Seguridad de Varisco en el juicio por "narcomunicipio"

Una escucha telefónica reproducida en el juicio oral que se le sigue al intendente de Paraná, Sergio Varisco, por presunto financiamiento al narcotráfico, complicó hoy a la detenida ex policía y subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.



En la novena jornada del debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana, el fiscal general José Candioti dio a conocer una charla de 2016 entre el sindicado narco Daniel Celis y Cristian Silva, otro de los sometidos a juicio, quienes de acuerdo con la investigación se refieren a una deuda de la ex funcionaria por venta de droga.



"Che, la Bordeira ¿te pagó la cuota esa? Si vendió toda la mercadería, ¿cómo no te va a pagar?", preguntó Celis, a lo que Silva le respondió que no y que "era una mercadería para vender rápido, pero a esta se le dio por viajar y andar de coqueta y no laburó".



Celis le aseguró que "la mercadería está re manoseada (...)" y que "las cajas de los zapatos están todas rotas" (en supuesta alusión a la droga).



- "Metele presión boludo, hacele cita oficial en el Municipio, si tenés que cobrar igual ¿Cuánto es? ¿500, 400?", preguntó el presunto narco.

- "Ocho cuotas de 100 lucas", respondió Silva.

- "¿$ 800.000? Vos sos un enfermo hermano, yo a la gorda esa no le doy ni 10 lucas", concluyó Celis.



Por otra parte, declararon en el debate tres policías y dos civiles que participaron en allanamientos vinculados con la causa.



Se trata de Jorge Cornejo, Juan Gilabert y Luis Correa, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), y José Ignacio Meli y Orlando Lescano, quienes fueron interrogados por los jueces.



Varisco (Cambiemos), está acusado de realizar en septiembre de 2017 un acuerdo con Celis en el que supuestamente se "comprometió a entregarle $50.000 mensuales para financiar" la venta de drogas, según la pesquisa judicial.



Además, está acusado de "financiar, adquirir y comercializar de manera conjunta y organizada" entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 "cocaína en diversas cantidades", en "Paraná, Concordia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



El cabo Cornejo, de la PFA Paraná, que participó en el operativo en el domicilio de Luciana Lemos, ex pareja de Celis, dijo que al haber llegado luego de haberse iniciado el allanamiento, no conoce muchos detalles sobre lo secuestrado y adujo "no recordar" otros.



En el domicilio se secuestraron casi 3,5 kilogramos de cocaína, 120.000 pesos, armas, celulares y anotaciones manuscritas en las que figuran Varisco y otros funcionarios.



Por otro lado, como todos los funcionarios policiales que declararon anteriormente, no recordó la presencia del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, o de algún funcionario judicial aunque figuran en el acta de ese operativo realizado a las 22.10.



Los otros policías de la PFA de Concepción del Uruguay, estuvieron en el allanamiento hecho al detenido Patricio Larrosa, aunque dijeron que no encontraron nada sobre la causa en ese operativo.



Por su parte, los civiles que presenciaron dos de los allanamientos a detenidos confirmaron que en ninguno se halló material estupefaciente, pero sí elementos como una balanza, un picador y un arma, entre otros.



El juicio continuará el próximo lunes a las 10, con los testimonios a otras siete personas.



El Litoral | Telam