Estrada-Rivas, una dupla ganadora

Los representantes del Club Náutico El Quillá, Nicolás Strada y Maximiliano Rivas, se coronaron campeones argentinos en el certamen que se desarrolló en nuestro medio.

La dupla integrada por Nicolás Strada y Maximiliano Rivas se coronó campeona en el certamen argentino de tenis criollo desarrollado en las instalaciones de Banco Provincial y Ferro, como sedes, y Gimnasia y Esgrima, El Quillá y Unión y Progreso de Villa María Selva, subsedes.

“Comencé a jugar tenis inglés y, después me incliné por el tenis criollo. Siempre en El Quillá”, dijo Strada.

Por su parte, Rivas dijo que “me inicié en Rosario jugando tenis inglés. Después me trasladé a Esperanza donde continué jugando pero después comencé a practicar tenis criollo. Esto lo inicié este año. En un torneo de segunda vine a Santa Fe y ellos me contactaron para que continuara mi carrera aquí. Me invitaron a participar en el Torneo Argentino haciendo dupla con Nico”.

Con respecto al torneo, Strada comentó que “fue un lindo torneo. Hubo parejas de La Plata, Rosario pero la mayoría de nuestro medio. En la final le ganamos a la dupla Passante-Spizzo. El certamen tuvo un muy buen nivel. Estaba para cualquier pareja. Nosotros llegamos con mucho resto a la final porque, si se quiere, tuvimos encuentros tranquilos. En todo el torneo perdimos dos sets”.

En cuanto a la preparación ambos jugadores dijeron que “tenemos poco tiempo para entrenar en forma de dupla. Ambos trabajamos y estudiamos”.

“Maxi hace un esfuerzo mayor porque viene de Esperanza, se queda en mi casa y entrena todo el sábado y entrenamos en El Quillá”, manifestó Strada.

En El Quillá

Al referirse al trabajo que se hace en el club con el tenis criollo, Nico comentó que “en el comienzo de la temporada comenzaron como profesores Manuel Giménez y Agustín Albelda pero este último dio un paso al costado. Después se incorporó a Fernando Passante. El trabajo de Passante es muy bueno porque aparte de marcarnos los errores técnicos y físicos, hace un laburo bárbaro con los padres de los más chiquitos. Hoy por hoy se cuenta con 25 pequeños que sumados a los más grandes se totaliza 40 jugadores”.

“Las chicas obtuvieron un buen resultado también. La dupla María Georgina Reyt y Laura Arias Heer salieron subcampeonas perdiendo la final con una dupla esperancina”.

“Quiero hacer una mención especial al profe Adrián Politti quien desde pequeño me ayuda a querer y a aprender este deporte”, concluyó Nico Strada.