Miércoles 30.10.2019

El artista nacido en Casilda, se encuentra en la localidad del departamento Las Colonias, pintando el mural de Emiliano Sala para el homenaje que el club San Martín de Progreso prepara para este jueves 31 de octubre, fecha en la que se recuerda su nacimiento.

GRIFFA aclaró que la posibilidad de pintar en el club llegó tras el mural que hizo de Di María en Rosario, “y a partir de allí la gente del club me llamó, y luego de un par de charlas se pudo concretar. Este mural tendrá seis metros por seis metros, en total son diez días de trabajo. El primer secreto de un buen trabajo en la paciencia”. Foto: Gentileza Griffa

Progreso Gabriel Griffa y un homenaje especial a Emiliano Sala

La comunidad de Progreso y la región, preparan una serie de homenajes para recordar un nuevo aniversario del nacimiento de Emiliano Sala. El mismo se llevará a cabo hoy jueves 31 de octubre a las 20.30 horas.

A lo largo de la jornada habrá distintas actividades para recordar a Emiliano, pero una tendrá un toque particular. Es el que prepara el artista plástico de Casilda: Gabriel Griffa, quien se encuentra en la localidad del departamento Las Colonias, pintando el mural de Emiliano Sala para el homenaje que se prepara en el club San Martín de Progreso.

En diálogo con 5RTV, Griffa manifestó que es un orgullo, honor y una gran responsabilidad poder participar del homenaje a Emiliano Sala. “Es muy importante para mi por ser un apasionado del fútbol, unir estas dos pasiones: la pintura y el fútbol. Se trata de un mural muy emotivo, para mi es un honor poder realizarlo”.

Griffa aclaró que la posibilidad de pintar en el club llegó tras el mural que hizo de Di María en Rosario, “y a partir de allí la gente del club me llamó, y luego de un par de charlas se pudo concretar. Este mural tendrá seis metros por seis metros, en total son diez días de trabajo. El primer secreto de un buen trabajo en la paciencia”.

El artista aclaró que desde hace un año empezó con la pintura de murales. “Si bien hace muchos años que hago trabajos, desde 2018 comencé con los murales. Me gusta porque me conecta con la gente, la naturaleza y el ambiente”.

Por otra parte Griffa sostuvo que los habitantes de Progreso le brindan el apoyo y me hacen parte de la familia. “El trato de la gente es excelente. La gente se acerca y me va contando cosas de Emiliano, es muy lindo todo lo que me está sucediendo”, apuntó el artista.

Más actividades

Emiliano Sala cumpliría 29 años este 31 de octubre y el club que lo cobijó desde muy pequeño le hará un homenaje muy emotivo. El estadio pasará a tener el nombre de Emiliano Sala. “El homenaje será el 31 de octubre a las 20.30 horas y se invita no sólo a toda la comunidad de Progreso sino también a todos aquellos que conocieron a Emiliano y a los que quieran participar”, anunciaron autoridades del club San Martín de Progreso.

La cita será el próximo jueves 31 de octubre, cuando será oficialmente determinado el nombre de Emiliano Sala al estadio del club. Para ello se están preparando una serie de homenajes a la figura del deportista de Progreso.

En su ascendente carrera deportiva, la muerte lo sorprendió en el mejor momento. El accidente aéreo producido el 21 de enero de este año provocó un dolor mundial y este hijo pródigo de Progreso pasó a la eternidad en medio de una inédita consternación.

San Martín de esa localidad, su club, el que lo vio nacer futbolísticamente, impondrá el nombre de Emiliano Sala al estadio de fútbol. Se producirá ese mismo día, en un reconocimiento que hará todavía más eterno su nombre.