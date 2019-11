https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral Podcast Esteban "Bichi" Fuertes: "En Paraguay nunca vieron lo que pasó con Colón"

El ídolo rojinegro pasó por el ciclo de podcasts “Rumbo a la final única”. En diálogo con Darío Pignata, el “Bichi” habló de lo que significa para Colón este partido.

El ex delantero pasó por los estudios de El LItoral a pocas horas de partir hacia Paraguay, donde estará no solo como fanático sabalero, sino también como comentarista de una importante cadena internacional. “Estuve hace quince días y me comentaron que no pueden creer lo que generó Colón para esta final”.

Escuchá el tercer episodio de Rumbo a la final única:

35.000 almas en la cancha y 10.000 en el fan fest

Fuertes también hizo alusión a la gran cantidad de hinchas que viajarán a Asunción aún sin tener entradas: “se de miles de sabaleros que van a viajar y estarán en el fan fest”, afirmó.



