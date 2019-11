"Dibujar es mi manera de comunicarme"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



El humorista gráfico editó “Circo en papel”. Es una selección de viñetas que publicó en redes sociales, medios gráficos y otras plataformas digitales entre 2017 y 2019. En julio, durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Santa Fe, fue elegido para conocer al presidente Mauricio Macri y obsequiarle algunos de sus trabajos.

Agustín Brocado se convirtió en Broka hace pocos años, cuando comenzó a volcar sus reflexiones sobre la vida diaria en viñetas de humor. Bajo ese nombre artístico publica periódicamente sus obras en redes sociales, medios gráficos y plataformas digitales. Montó también algunas muestras abiertas al público. Sin embargo, su vocación pictórica estuvo presente desde la niñez: hace poco se reencontró en La Paz (Entre Ríos), su ciudad natal, con docentes de la primaria que confesaron recordarlo porque “garabateaba” todo el tiempo. “Debe ser algo que me reprimí. La verdad es que no recordaba hacerlo. Creo que esta vocación llegó sin querer pero vino para quedarse. Descubrí que mi falta de expresión corporal u oral, la puedo suplir a través del dibujo y descubrir así mi manera de comunicarme”, afirmó a El Litoral.

Este artista, radicado en Santa Fe, dio un paso trascendente en su relativamente corta carrera como dibujante: editó, en forma independiente, su primer libro. Bajo el título “Circo en papel”, incluye una serie de viñetas que diseñó entre los años 2017 y 2019. “Es una selección muy personal, esa es una de las ventajas de publicar de manera independiente. Pude generar un libro para un público adulto, que tiene muy buena calidad de impresión y está hecho con un buen gramaje de papel, ilustraciones full color. Estoy muy contento con el resultado”, aseguró.

El hilo conductor que une todos los trabajos incluidos en el libro es su tratamiento humorístico de situaciones cotidianas, en especial a partir de las relaciones que se establecen con las cosas, con los demás y con nosotros mismos. “Para mí la vida misma es un circo, un conjunto de cosas extrañas que forman parte de nuestro día a día”, resume Broka con precisión.

Logro

Al ser consultado sobre las sensaciones que trae aparejadas la posibilidad de plasmar un sueño en el papel, el dibujante admite que fueron muy diversas. “Al principio pensé que no era un buen momento para presentar el libro, por la situación en general del país. Pero las cosas me mostraron lo contrario, que era el momento ideal. Hace unos días me entregaron el material de la imprenta y sentí que lo había logrado. El hecho de que quedara como lo había imaginado es algo sin igual, que no siempre me sucede”, destacó.

A esa sensación de tarea cumplida se sumó una satisfacción más íntima y personal para Agustín Brocado: cuando concretó la primera presentación del libro, en su ciudad natal entrerriana, obtuvo muy buena repercusión y aceptación por parte de sus antiguos vecinos. “Muchos me dijeron ‘dice Agustín por todos lados’ y eso no tiene precio. Mi sueño es poder vivir de la creatividad y hoy en día puedo decir que lo estoy logrando”, relató.

Junto al presidente

En julio la ciudad de Santa Fe fue sede para la 54° Cumbre del Mercosur. Por ese motivo, llegaron a la ciudad los mandatarios de los distintos países que integran el bloque regional. En ese marco, Agustín Brocado tuvo la posibilidad de saludar al presidente argentino, Mauricio Macri, intercambiar algunas palabras con él y entregarle algunos de sus trabajos realizados en papel. “Estaba interesado en conocer algún emprendedor o artista de la ciudad y me tocó a mi”.

Consultado al respecto, consideró que esto permitió una mayor visibilidad a su obra (en especial, en las redes) y valoró el gesto de Presidencia de la Nación invitarlo. “Creo que avaló lo que vengo haciendo. Eso sin dudas ayuda. Pero también hay que tener en cuenta que ya había un camino de dos años trazado, quizás de otra manera no hubiese sido lo mismo. Siempre es bueno cuando te invitan a este tipo de cosas, y más cuando es en representación de la ciudad”, explicó.

Presentaciones

Broka presentó su libro la semana pasada en la ciudad de La Paz (Entre Ríos). Este jueves 21 de noviembre a las 18.30 hará lo propio en el Hall de la Universidad Católica de Santa Fe (Echagüe 7151).

Palabra de Cobre

El prólogo del libro “Circo de Papel” de Broka, contiene un prólogo a cargo del artista Andrés Cobre, quien escribe, a propósito del autor, que “tiene la capacidad de resumir lo cotidiano, lo bueno y lo malo de nuestra sociedad, los sentimientos íntimos, populares y genéricos en una sola viñeta que es muy fácil de leer, con un estilo naif con el que todos nos identificamos y con un excelente gusto de color. Su lectura es divertida y llevadera, es muy fácil identificarse con sus historias, dado que relata momentos en los cuáles todos participamos”.