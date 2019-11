https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.11.2019 - Última actualización - 17:52

17:45

Mario Pergolini, candidato a vicepresidente primero para las elecciones en Boca, afirmó que Riquelme es la persona que "necesitaban" en su agrupación. Esto luego de que Riquelme aceptara formar parte de Identidad Xeneize, en principio como encargado de conducir el fútbol de la institución.

Elecciones en Boca Pergolini habló sobre la incorporación de Riquelme a su espacio Mario Pergolini, candidato a vicepresidente primero para las elecciones en Boca, afirmó que Riquelme es la persona que "necesitaban" en su agrupación. Esto luego de que Riquelme aceptara formar parte de Identidad Xeneize, en principio como encargado de conducir el fútbol de la institución.

Mario Pergolini, candidato a vicepresidente primero por la agrupación Identidad Xeneize, celebró este miércoles la incorporación de Juan Román Riquelme al espacio que lidera Jorge Amor Ameal y consideró que el ídolo es la persona adecuada para conducir el fútbol de la institución.

"Nosotros necesitábamos a alguien fuerte en el fútbol y Román era la persona porque, además, entiende la identidad del club. Me encontré con un tipo sencillo. Cuando me senté a hablar le dije: 'No podés ser presidente de una. ¿Por qué no aprendemos los dos de Jorge?'. Él entendió que la forma era comprometerse como dirigente", afirmó en declaraciones formuladas a Radio La Red.

El empresario, que evitó dar detalles sobre el futuro futbolístico de la institución, criticó sin nombrarlo al actual presidente Daniel Angelici, quien siempre destacó los buenos números de los balances.

"Empezamos a hablar con Román desde que él planteó la unidad. Todos los candidatos amamos a Boca, pero tenemos miradas diferentes. Nosotros creemos que no hay que hacer un estadio tipo shopping. Entendemos que el club tiene que ser social. No todo es plata", graficó.

Pergolini manifestó que "entendíamos que hacer alianzas sólo para ganar una elección no sirve" y marcó que uno de los cambios que impulsan es cambiar el estatuto: "Queremos que la minoría tenga fuerza. Nosotros fuimos segundos en los últimos comicios y eso no pasó. Hay que variarlo".

Además de manejar el fútbol, el empresario manifestó que "Riquelme también estará en otras decisiones importantes" y consideró a este momento como "excitante".

Consultado por la continuidad de Gustavo Alfaro, anticipó que "será una decisión de Román" y expresó que "no es serio" hablar de nombres puntuales cuando todavía hay gente trabajando.

Por último, reconoció que un posible triunfo seguro sea interpretado como "una derrota del macrismo", pero pidió terminar con "el hecho que la política se meta en los clubes".

En tanto, Jorge Amor Ameal se expresó a través de su cuenta de Twitter: "#BienvenidoRomán. Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos. El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize".

#BienvenidoRomán 💙💛💙



Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos.



El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) November 20, 2019

Con información de NA.