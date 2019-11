https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre Ríos: Por tercera vez suspenden juicio a un ex cura ya condenado por abusos

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay suspendió por tercera vez un nuevo juicio por abusos a un niño de 12 años al ex cura Juan Diego Escobar Gaviria, ya condenado en 2017 a 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años.

Los jueces Mauricio Derudi, Alejandro Calleja y Alejandra María Gómez tomaron la decisión ya que el ex sacerdote quedó nuevamente sin representación letrada. Luego de la renuncia del abogado Milton Urrutia, también presentó su dimisión María Alejandra Pérez debido a que cumple reposo médico por cursar embarazo, siendo "atendibles las razones esgrimidas", enfatizó el Tribunal en su justificación. En primera instancia, el juicio iba a comenzar el 23 de mayo de 2018, pero el joven de ahora 19 años que denunció al cura no podía asistir al tribunal. Tras haberse reprogramado para el 12 de noviembre de 2018, el Tribunal no pudo conformarse y se postergó para el 4 de diciembre de este año; pero nuevamente fue pospuesta. El proceso judicial comenzó cuando el joven de 19 años prestó testimonio en el primer juicio a Escobar Gaviria, donde detalló los abusos que sufrió cuando tenía 12 años en la misma iglesia de la localidad de Lucas González y en viajes a otras ciudades donde oficiaba misas. En ese entonces, el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, pidió el desarrollo de un nuevo juicio, y en mayo de 2018, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió la causa a juicio oral. El 5 de septiembre pasado, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a Escobar Gaviria de 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años. Los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, quienes en julio pasado rechazaron que se deje sin efecto la prisión preventiva del religioso, rechazaron por unanimidad la solicitud de los letrados defensores de que quede en libertad. Con la confirmación de la pena, y ya que "aún existe peligro de fuga, no tiene arraigo, tiene doble nacionalidad y tiene los medios económicos" para fugarse, Escobar Gaviria continúa detenido en la Unidad Penal 5 de Victoria. La primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, que afirmaron que el ex cura "encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia" donde "cometía los abusos". Tras esto, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba "en un retiro espiritual en Rosario". Con información de Télam.