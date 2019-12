La "Torre" Caffaro, el Mejor Deportista 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.12.2019

12:34

Con 2.10 de altura y 24 años, el santafesino de Piamonte se quedó con el premio mayor. El Pitcher Juan Adolfo Potolicchio fue Consagración y la nadadora Romina Imwinkelried, Revelación

De un flaco a otro. Así se fue el premio mayor de la Fiesta Provincial del Deporte 2019, que es auspiciada todos los años por el multimedios El Litoral y que se pudo seguir a través de la página web del diario.

Es que el piloto Facundo Ardusso, ganador 2018 llegó desde Las Parejas para darle en manos al basquetbolista Agustín Caffaro de Piamonte el premio mayor de la noche: el ex “Tigre” de Libertad de Sunchales, ahora en San Lorenzo, fue subcampeón mundial en China con la Selección Argentina de Básquetbol.

“Estoy muy emocionado, quiero compartir este premio con todos los deportistas acá presentes. En especial con “Taya” —Tayavek Gallizzi— y “Nico” —Nicolás Brussino—, con quienes compartimos tantos días allá y son de esta tierra. También el “Doc”, que es nuestro”, dijo en referencia a Juan José Deré, médico de la Selección Argentina de Básquetbol.

“Y es obvio que se lo dedico a Libertad de Sunchales, gracias al presidente (N. de R.: Miguel Barbieri, ex basquetbolista) por el presente que me entregó y saludos a Seba Saborido, Seba Porta, el profe “Cachorro”, el gordo “Pimienta”...Ellos me ayudaron a crecer. Y un saludo a Piamonte, que es mi tierra”, expresó Caffaro desde las alturas.

En plena competencia de Liga Nacional de Básquetbol, la Agencia Santa Fe Deportes contó con la colaboración de San Lorenzo de Almagro: desde el entrenador Facundo Müller hasta el manager Pablo D’Angelo que autorizaron a liberar a Caffaro en medio de una gira. Volvió del sur —habían jugado con Hispano—, vino a la Fiesta y hoy se volvió a entrenar en el primer vuelo desde Sauce Viejo.

Por su parte, el Pitcher Juan Adolfo Potolicchio, quie fue galardonado como Consagración 2019, contó: “vine especialmente desde México a buscar el premio, me vuelvo a competir y vengo para las Fiestas. Estoy juntando millas”, bromeó.

Por su parte, la Revelación del Año fue la nadadora Romina Imwinkelried; mientras que el premio al Hecho Deportivo del Año le correspondió al Club Atlético Colón, por el Subcampenato en la Copa Conmebol Sudamericana.

Todos los premiados

Las distinciones entregadas en otra noche inolvidable, fueron las que se detallan a continuación.

Tenis de Mesa: Diego Schenker.

Judo- Lucha- Jiu Jitsu: Franco Chialanza y Lautaro Agustín Sghesso.

Tae Kwondo ITF: Indira Pampiglioni.

Golf: Juan Christe, Paula Díaz Sobrero y Joaquín Ludueña.

Gimnasia Deportiva: Nicolás Córdoba y Federico Molinari.

Hockey: Milton Marelli, Natalia Ravasio y Sarina Simoneit.

Atletismo Juvenil: Luciana Gómez Iriondo.

Atletismo Paralímpico: Brian Impellizzeri y Yanina Martínez.

Atletismo: Germán Chiaraviglio

Natación: Martín Carrizo, Nicolás De Ferrari, Federico Grabich, Santiago Grassi, Gabriel Morelli y Julia Sebastián.

Aguas Abiertas: Romina Imwinkelried.

Natación Adaptada: Facundo Arregui, Fernando Carlomagno, Pablo Esci, Franco Gómez, Franco Medina, Anabel Moro, Bruno Lemaire y Sergio Zayaz.

Quadra Rugby: José Ignacio Arahncet, Juan Cruz Bandini, Juan Manuel Herrera y Brian Nascimento.

Rugby: Manuel Bernstein, Lucas Bür y Teo Castiglioni.

Campeón Regional del Litoral Femenino: Cha Roga Club.

Campeón Torneo Regional del Litoral: Old Resian Club.

Campeón Torneo del Interior: Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Automovilismo: Facundo Ardusso, Augusto Paschetta e Ian Reutemann.

Básquetbol local: Fernando Ciprián, Andrés Jaime y Bautista Gutiérrez.

Básquetbol Adaptado: Franco Alessandrini, Mariana Capdeville, Iván Gómez y Silvia Beatriz Linari.

Arbitros Santafesinos Mundial Fiba: Juan Fernández y Leandro Lezcano.

Campeón Liga Esperancina Fútbol: Central San Carlos.

Campeón Apertura Liga Santafesina Fútbol: Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Campeón Clausura Liga Santafesina Fútbol: Ateneo Inmaculada.

Fútbol Adaptado: Rodrigo Eloy Lugrín.

Fútbol Profesional Femenino: Vanina Correa, Sofia Chemes, Virginia Gómez y Macarena Sánchez.

Fútbol Profesional Unión: recibieron Leo Madelón y el resto del cuerpo técnico.

Se consagró Potolicchio Este esperancino tuvo un año 2019 soñado. Fue campeón con su equipo los Gremlis en la Liga de Estados Unidos, formación con la que también fue campeón del mundo. Fue campeón del mundo en República Checa y medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Perú con la Selección Argentina. Está radicado en Guatemala y este año jugó partidos en San Diego California y en el campeonato europeo para un equipo de Roma.Foto: Manuel Alberto Fabatía

Panamericanos

Los deportistas premiados por sus participaciones en los Juegos Deportivos Panamericanos, fueron los siguientes.

Básquetbol: Nicolás Brussino, Agustín Cáffaro, Juan Deré y Tayavek Galizzi.

Beach Volley: Nicolás Capogrosso

Canotaje: Paulina María Contini, Ezequiel Di Giacomo y Rubén Rézzola.

Ciclismo: Mariela Analía Delgado y Natalia Vera.

Esquí Náutico: Ignacio Giorgis y Tobías Giorgis.

Halterofilia: María Luz Casadevall.

Judo: Agustina De Lucía.

Nado Sincronizado: Camila Arregui y Trinidad López Brasesco.

Patín: Juan Francisco Sánchez.

Pelota Vasca: Lara de Luca.

Squash: Robertino Pezzota.

Sóftbol: Juan Potolicchio.

Tiro: Alexis Eberhardt, Amelia Fournel y Alliana Volkart.

Tae Kwondo: Alexis Daniela Arnoldt.

Tenis: Nadia Podoroska y Facundo Bagnis.

Rugby Femenino: Débora Fretes Hernández.

Vóleibol: Manuel Balagué, Antonella Fortuna, Valentina Galiano, Facundo Imhoff, María Victoria Mayer y Elina Rodríguez.

Waterpolo: Eduardo Bonomo, Iván Carabantes, Esteban Corsi, Tomás Galimberti y Emanuel López.

La dama revelación Romina Imwinkrield, nadadora oriunda de San Jerónimo Norte, que viene de coronarse como subcampeona mundial de Aguas Abiertas del Circuito FINA 2019. A principios de año se subió al podio de la tradicional Maratón Río Coronda, donde fue tercera en un circuito boyado aquí en el Puerto de Santa Fe y luego en los Juegos Panamericanos de Lima ocupó el cuarto puesto en la maratón de 10 kilómetrosFoto: Manuel Alberto Fabatía

Menciones Especiales

En lo que respecta a las Menciones Especiales entregadas en la presente edición, fueron las siguientes.

Básquetbol: 90 Años Asociación Santafesina.

Básquetbol del Interior: Timbués Basquet.

Boxeo: Alejandra Oliveras.

Ciclismo: Jorge Nini

Fútbol: Torneo Fútbol Infantil “El Valesanito”.

Fútbol Profesional: 30 Años Ascenso Unión 1989 y 40 Años Subcampeonato Nacional Unión.

Arqueros Conmebol: María Carolina Gutiérrez.

Arbitraje Internacional: Gustavo Rossi.

Selecciones Juveniles AFA: Tomás Chancalay, Lucas Esquivel, Facundo Farías, Matías Godoy, Gastón González, Marcos Peano, Santiago Pierotti, Leandro Quiroz y Facundo Taborda.

Rugby: Mundial M20 en Santa Fe y San Carlos Rugby Club.

Copa Santa Fe

Campeón Hockey: Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Campeones Vóleibol: Libertad San Jerónimo Norte (Masculino) y Náutico Avellaneda de Rosario (Femenino).

Campeón Básquetbol: Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Campeón Fútbol: Atlético Las Parejas.

Campeón Fútbol Femenino: Club Atlético Unión.

Historial

Los ganadores del premio correspondiente al Mejor Deportista del Año en cada una de las ediciones de la Fiesta, fueron los que se indican a continuación.

1992: Diego Degano (Campeón Mundial Aguas Abiertas)

1993: Julio César Vásquez (Campeón Mundial de Boxeo versión AMB).

1994: Julio César Vásquez (Campeón Mundial y Olimpia de Oro)

1995: Horacio Andrés Ameli (figura del Colón que logró el ascenso).

1996: Darío Gabriel Cabrol (Capitán de Unión que logró el ascenso).

1997: Luciano Ardana (Campeón Argentino de Velocidad).

1998: Rodolfo Aquino (Capitán de Colón en Copas Conmebol y Libertadores).

1999: Carlos Manuel Baldomir (Campeón de la Federación Mundial de Boxeo).

2000: Sebastián Bataglia (Campeón Mundial de Clubes con Boca Juniors).

2001: Fabián Di Paolo (Atleta Campeón Sudamericano y Panamericano Junior).

2002: Luciana Aymar (Campeona Mundial de Hockley).

2003: Guillermo Coria (Mejor tenista argentino 2003).

2004: Sebastián Porto (Subcampeón Mundial de Motociclismo).

2005: Diego García (Basquetbolista campeón de la Liga Nacional con Ben Hur de Rafaela).

2006: Germán Chiaraviglio (Campeón Mundial Juvenil Salto con Garrocha).

2007: María Estefanía Allegri (Subcampeona Mundial de Patinaje Artístico).

2008: Libertad de Sunchales (Campeón Liga Nacional Básquetbol 2007-2008).

2009: Marcos René Maidana (Campeón de la Asociación Mundial de Boxeo).

2010: Luciana Aymar (Campeona Mundial de Hockey 2010).

2011: Eduardo Schwank (Doblista finalista de la Copa Davis).

2012: Federico Molinari (Gimnasta Diploma en JJOO Londres 2012).

2013: Paula Ormaechea (Mejor tenista argentina en el Ranking WTA).

2014: Jerónimo De la Fuente (jugador de Los Pumas).

2015: Federico Grabich (Campeón Panamericano de Natación).

2016: Cecilia Carranza Saroli y Manuel Brunet (Campeones JJOO Río de Janeiro).

2017: Andrés Nocioni (Basquetbolista integrante de la Generación Dorada)

2018: Facundo Ardusso (Piloto campeón del Súper TC2000).

2019: Agustin Caffaro (Subcampeón Mundial de Básquetbol en China)