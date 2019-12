https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue electo con mayoría de votos, todos del FPCyS y de Cambiemos. La vice 1° es Luciana Ceresola, El PJ se abstuvo en ambos casos, e insólitamente quedó vacante el cargo de vice 2°. Juan J. Saleme, durante su jura, no saludó al presidente saliente, Sebastián Pignata. Colorida presencia de la militancia de todos los partidos representados.

Tensa sesión preparatoria: juraron los nuevos concejales Leandro González es el nuevo presidente, pero se abrió la grieta política Fue electo con mayoría de votos, todos del FPCyS y de Cambiemos. La vice 1° es Luciana Ceresola, El PJ se abstuvo en ambos casos, e insólitamente quedó vacante el cargo de vice 2°. Juan J. Saleme, durante su jura, no saludó al presidente saliente, Sebastián Pignata. Colorida presencia de la militancia de todos los partidos representados.

Ruido de bombos, banderas partidarias flameando, una multitud en las barras del Concejo, cánticos por uno o por otra. En la sesión preparatoria del Concejo juraron los nuevos concejales, muchas caras de alegría y emoción. Pero luego llegó lo otro: el momento de la elección de autoridades, principalmente presidente del Poder Legislativo local, nada menos. Los gestos empezaron a tornarse más ásperos: en la votación nominal, el radicar frentista Leandro González (FPCyS) fue elegido por mayoría nuevo presidente del Concejo, aunque hubo cinco abstenciones, cuatro del justicialismo.



La vicepresidenta primera electa fue Luciana Ceresola, también con las abstenciones del PJ. E insólitamente, el cargo de vicepresidente segundo quedó vacante. “No hubo acuerdo, se pudrió todo”, decían en el hall los asesores legislativos. No hubo postulaciones de alguien del justicialismo -algo que sonaba también como posibilidad fuerte-, y al momento de su jura como concejal, Juan J. Saleme, miró con rostro de bronca colérica al ahora ex presidente Sebastián Pignata, y no le dio la mano, como sí lo hizo a los secretarios legislativo y administrativo.



Más tarde, Saleme declararía a El Litoral: “El bloque PJ está conformado por tres personas: Jorgelina Mudallel, Federico Fulini y yo. (Sebastián) Pignata no sé a qué bloque pertenece, o si hará un bloque unipersonal”. Palabras más, palabras, menos, quedó al desnudo la grieta política en esa tercera minoría del legislativo local. Y la pregunta que quedó en el aire es: ¿hay un “acuerdo” entre el FPCyS y Cambiemos, hasta hace unas semanas enemigos irreconciliables?



El flamante presidente del Cuerpo, Leandro González, es un hombre de confianza del intendente electo Emilio Jatón. “Él me hizo la propuesta (de ser postulado) y me honra”, le dijo a este medio. “Será para mí un gran desafío generar consensos políticos dentro de esta nueva conformación, más allá de la elección de autoridades en sí”. Antes, ya en el atril de presidencia, agradeció el apoyo de la militancia, y dijo: “El intendente Jatón encontrará un aliado en este Concejo, más allá de las distintas fuerzas políticas. La meta es achicar la brecha de desigualdad. El Concejo debe llegar a cada barrio, a cada vecinal, a cada ciudadano y sus problemas para generar soluciones”.

Por qué juraron

Antes de la elección de autoridades fue la jura de los concejales y concejalas. María de las Mercedes Benedetti fue la primera y juró por la Constitución “Sí, juro”, dijo fuerte. “Si así no lo hiciere, que la ley y la constitución os lo demande. Bienvenida al Concejo”, correspondió Pignata. Julio Garibaldi juró por “los vecinos de la ciudad y la defensa del medioambiente”, entre otras elecciones. Guillermo Jerez lo hizo “por las olvidadas y olvidados de la ciudad”. Inés Larriera juró por todos los ciudadanos, sin importar su condición social e ideología”. Valeria López Delzar, por la “igualdad de género mujeres y disidencias, el medioambiente, una vida más justa para los santafesinos”.



Luego llegó el turno de Sebastián Mastropaolo: “Por Dios y la Patria, por la familia y los valores democráticos. Federico Fulini lo hizo por “Perón, Eva y Néstor Kirchner”, como para que quede claro que es bien peronista. Seguidamente, Lucas Simoniello juró por una ciudad “más inclusiva, justa e igualitaria. Saleme lo hizo por “la patria y el honor de ser concejal”.