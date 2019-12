Reportaron una falla en Twitter que podría afectar el funcionamiento de la aplicación

Twitter anunció que se encontró un bug que permite añadir múltiples imágenes animadas a un tuit utilizando archivos animados PNG. Los archivos APNG son una extensión al formato de archivos PNG, que le añade a éste la capacidad de representar imágenes animadas que funcionan de un modo similar a las admitidas por el formato GIF.

Ocurre que los APNG, según explicó la empresa pueden causar problemas de rendimiento en la aplicación y el dispositivo. Así es que Twitter está trabajando en una solución para este bug. Una vez que se resuelva esta vulnerabilidad ya no será posible utilizar los APNG animados en los tuits. De todos modos se aclaró que no se eliminarán los archivos de este tipo que ya están cargados en la red social.

We recently found a bug that lets you add multiple animated images to a Tweet using Animated PNG files. APNGs ignore our safeguards and can cause performance issues for the app and your device. Today we’re fixing the bug which will no longer allow APNGs to animate when Tweeted.