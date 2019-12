https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.12.2019

10:07



Unos 200 productores del sur santafesino anunciaron una movilización para este viernes, desde la ruta 34 hasta el monumento a la Bandera en Rosario. Se declaran en virtual rebelión fiscal, por los anuncios del Gobierno Nacional.

Autoconvocados y “Campo+Ciudad” Anuncian "tractorazo" en el sur provincial Unos 200 productores del sur santafesino anunciaron una movilización para este viernes, desde la ruta 34 hasta el monumento a la Bandera en Rosario. Se declaran en virtual rebelión fiscal, por los anuncios del Gobierno Nacional. Unos 200 productores del sur santafesino anunciaron una movilización para este viernes, desde la ruta 34 hasta el monumento a la Bandera en Rosario. Se declaran en virtual rebelión fiscal, por los anuncios del Gobierno Nacional.



Federico Aguer

faguer@ellitoral.com

Luego de los anuncios oficiales y de la reunión de la mesa de Enlace con el presidente de la Nación, la reacción del campo no se hizo esperar. Mientras las entidades apuestan por la diplomacia, los autoconvocados decidieron pasar a la acción, y anunciaron una marcha en repudio por un nuevo aumento del marco impositivo. Más de 50 tractores e implementos agrícolas “en representación del sector agroindustrial y de los ciudadanos de a pie”, anticipa la convocatoria en las Redes Sociales. Y agrega que la marcha se justifica “en contra de los tarifazos, en solidaridad con los jubilados, autónomos, monotributistas y sectores sociales más afectados”.

En diálogo con Campolitoral, Diego Pascuale explicó las causas del malestar de los chacareros. Según este agricultor de 33 años oriundo de Carcarañá, los recuerdos de 2008 todavía están muy presentes, y lo último que quieren es reflotar la violencia de aquellos días (“llegaron a tirarnos tiros”), recuerda en relación al conflicto por la 125, cuando participó toda la familia.

“Somos 200 productores de San Lorenzo, Ricardone, Roldán, Palacios, Carcarañá, San Jerónimo Sur, Lucio López y Funes, que después del anuncio nos empezamos a juntar en el cruce de la AO12 y la 34, y que desde hace 10 días estamos con la medida del cese de comercialización, la que se ha comunicado a los acopios, las cooperativas y los transportistas. Además, desde hace una semana decidimos no pagar impuestos por tiempo indeterminado”, agrega. "Hoy no se descarta ninguna medida, pero no queremos la violencia. Pasa que el descontento es muy grande”, resume.

La marcha

El viernes la movilización se iniciará en el cruce de las rutas 34 y A012. Desde allí, marchando en caravana, desde otras localidades se irán agregando hasta llegar al monumento a la Bandera, donde tienen prevista la realización de un acto. “No cortaremos la ruta para no molestar a la gente. Vamos a ir agregando gente de otros cruces icónicos como Armstrong o Zavalla, con camionetas e implementos agrícolas, para arribar después de las 14 horas al monumento. Ahí nos vamos a concentrar y esperamos que lleguen los demás referentes”, adelantó el productor.

Finalmente explicó que la protesta no se agota en el tema retenciones, sino que va más allá. “Aparte de las retenciones, estamos en desacuerdo con lo que se viene. A partir del quiebre del Pacto Fiscal se viene una aumento de todos los impuestos y esto pegará mas fuerte que todas las retenciones. Se habla de un 150% para el inmobiliario rural”, se lamentó.

Lo que viene

En este sentido, fuentes del sector anunciaron que está prevista una reunión para el jueves a las 10 horas entre los representantes de las 4 entidades del agro a nivel provincial con el ministro de economía Walter Agosto para analizar el tema ingresos brutos e impuesto inmobiliario rural.