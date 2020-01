https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En José C. Paz

Embarazada robó un remis y mató a un motociclista que atropelló en su huída

Un motociclista murió en el partido bonaerense de José C. Paz al ser embestido por un auto conducido por delincuentes que se escapaban luego de haberlo robado, y por el hecho detuvieron a una mujer embarazada de 27 semanas que estaba dentro del vehículo y que sufrió heridas por el choque, informaron hoy fuentes judiciales.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

