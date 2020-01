https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ex agentes del FBI y la CIA

Ponen en duda las pruebas contra Irán en el Caso AMIA

El recién estrenado documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman volvió a exponer los puntos oscuros de la investigación del atentado a la AMIA, con el testimonio de dos ex agentes del FBI y la CIA que pusieron en duda las pruebas sobre la participación del gobierno de Irán en el crimen perpetrado en 1994.

