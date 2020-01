Creció la tasa de homicidios en el departamento La Capital

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.01.2020 - Última actualización - 13:12

13:06

Había sido del 16,4 cada cien mil habitantes en 2018 y trepó al 17,6 en 2019. En toda la provincia se produjeron el año pasado 337 crímenes; un 5,6% menos que en el año anterior. Predominan las muertes violentas cometidas con armas de fuego.

A lo largo de todo 2019, se registraron en territorio santafesino 337 homicidios intencionales. Ello representa un descenso del 5,6% respecto del año anterior. Los departamentos con mayor cantidad de crímenes fueron Rosario y La Capital, en los que se cometieron ocho de cada diez hechos. En el segundo escalón se encuentran los departamentos Castellanos y San Lorenzo, y emerge también con una decena de homicidios en tercera instancia, el departamento San Gerónimo.





Los datos corresponden al informe preliminar que elaboran de manera conjunta a partir de ahora, el Ministerio Público de la Acusación y el flamante Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. La información se difundió, precisamente, en el marco de una conferencia de prensa en la que se presentó y explicó las funciones que tendrá el flamante organismo.



“Se trata de una especie de INDEC de la seguridad”, dijo el ministro del área, Marcelo Sain. El funcionario sostuvo que se plantean dos objetivos: medir la violencia y el delito en la sociedad a través de herramientas como las encuestas de victimización; pero “medir y evaluar” también cómo se implementan y qué resultados se logran con las políticas aplicadas en la materia. Para ello se celebrarán convenios con los gobiernos locales, y se conformará un Consejo Asesor integrado por especialistas.





“Un editorial periodístico no puede ser el Boletín Oficial de un gobierno en materia de seguridad”, advirtió Sain que criticó la ausencia en las gestiones anteriores de estos mecanismos útiles para “producir información seria y veraz”. “Se gestionaba la seguridad a ciegas”, reprochó.



Los datos





Gustavo González, director de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación, repasó los indicadores más salientes del informe sobre homicidios en 2019. Contó que mientras el año cerró con 337 muertes violentas, la tasa de homicidios en la provincia durante el mismo período fue de diez hechos cada cien mil habitantes. Y marcó como “preocupante” el indicador más elevado que presenta en ese sentido el departamento La Capital, donde la tasa de homicidios fue de 17,6 cada cien mil habitantes. Ello representa un incremento respecto de 2018 (16,4% cada cien mil habitantes), y es incluso más elevada que en el departamento Rosario, donde se ubicó en 13,1. De todas las víctimas del año pasado por homicidios, el 85% fueron hombres.





Como dato alarmante destacó, además, el mecanismo predominante a la hora de examinar cómo se produjeron las muertes. “Dos de cada tres homicidios (el 65%) se cometieron el año pasado con armas de fuego”, dijo. El porcentaje es elevado y confirma el alto grado de circulación de armas en la sociedad civil. En el departamento La Capital se usaron armas en el 74,4% de los crímenes; y en Rosario, en el 75%.





La población joven sigue siendo mayoritaria a la hora de analizar la edad de las víctimas; la mitad son menores de treinta años.













Políticas





A propósito de la circulación de armas, Sain anticipó que se creará una Agencia Provincial de Control de Armas de fuego, cuyo objetivo será “controlar el mercado ilegal, teniendo en cuenta que el propio estado -de acuerdo con su presunción- es una de las principales fuentes de suministro a ese mercado a través de las armas reglamentarias de las fuerzas policiales”.





En cuanto a las medidas para contrarrestar los índices de violencia en las principales ciudades de la provincia, reiteró su desacuerdo con reducir la política de seguridad a patrullajes que se hacían hasta el momento “al tuntún”. “La presencia policial en la calle es muy importante pero tiene que ser planificada. Lo que encontramos en Santa Fe es que sale a hacer patrullas al tuntún. No haya mapeo criminal, incluso en Rosario, donde se postuló que había una tecnología de planificación con aquello que le llamaban ‘ el Ojo’. Eso lo estamos reconvirtiendo”, adelantó.





En el mismo sentido, reveló que se encontraron con “una policía con poca presencia en la calle y abocada a muchas tareas administrativas, ajenas a lo que es la prevención. En una primera estimación detectamos que de los 21500 policías que hay, apenas 12 mil están destinados a tareas preventivas. Si eso se divide en cuatro cuartos y se le descuenta un 20% por tareas administrativas en las unidades operacionales, tenemos un promedio de 2900 policías en tiempo real haciendo prevención en la provincia de Santa Fe. Esto es lo que le damos a la sociedad. Cuando la gente dice que no ve la policía en la calle, tiene razón”, planteó. “Las policías buenas son caras en todo el mundo”, advirtió. Y planteó que la hora extra de un efectivo de seguridad se paga hoy 126 pesos.

La periferia y los bulevares



Consultado por El Litoral, Marcelo Sain opinó sobre los diez homicidios que se cometieron en lo que va del año en Rosario, y tres en el departamento La Capital. “No vamos a atribuir los homicidios a ninguna gestión porque el que hace eso peca de burro en términos criminales y nos obnubila para construir políticas serias. Queremos atacar todos los factores. Hay un contexto social de alto nivel de violencia y esa violencia está legitimada. En eso tendremos que trabajar todos. Pero muchos de los homicidios por la competencia de grupos criminales en determinadas periferias son para abastecer de sustancias o cosas robadas a la sociedad que está dentro de los bulevares, y que en general no aparece como parte de este problema. Esos mercados ilegales generan recursos que no quedan en la periferia; se derraman en el circuito económico. Eso está visible. No está visible el lavado de dinero entre actores financieros respetables que forman parte de la sociedad honesta santafesina. Sin embargo, los recursos de esos sectores también van para allá. Pareciera que el problema no es sólo de la periferia; también es un problema del centro. Hay que ponerle luz a todo esto”, concluyó



Lifschitz pidió que citen a declarar a Sain



El ex gobernador de la provincia y actual titular de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, envió un escrito al Fiscal General, Jorge Baclini, donde solicita se cite a declarar al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por una serie de declaraciones periodísticas en las que involucró al ex mandatario en los hechos de violencia registrados durante una marcha en Rafaela.





En su presentación, Lifschitz hace alusión a declaraciones realizadas por el ministro Sain a un programa radial que se emite por Radio 2, y en donde lo vincula directamente al señalar que “Miguel Lifschitz o Rubén Galassi tendrán que dar cuentas de qué hacían sus militantes ahí azuzando situaciones de violencia” y “hubo participación sin lugar a dudas”.





Días pasados, en Rafaela, se realizó una movilización popular en reclamo de justicia por la muerte del joven Gonzalo Glaría, quien falleció como consecuencia de las heridas recibidas al chocar contra un automóvil mientras perseguía a dos motochorros que previamente habían cometido un robo.





En el marco de esa movilización resultó dañada la sede de la Fiscalía de Rafaela e incluso los manifestantes realizaron quema de cubiertas y protagonizaron incidentes frente a la casa del actual gobernador de la provincia. La marcha fue encabezada por Gustavo Glaría -padre del muchacho fallecido- y contó con la participación de unos 5.000 vecinos que se concentraron frente a la Municipalidad.





En el escrito, el ex mandatario provincial propuso enviar un oficio a la emisora rosarina para que remita la grabación de la entrevista aludida realizada en dicho programa. Por tal motivo, y ante el tenor de esos dichos, Lifschitz solicitó “se sirva citar de inmediato a declarar al señor Sain para que aporte las pruebas que tenga en su poder acerca de los hechos, como así también sobre las falsas afirmaciones de mi relación con aquellos”.