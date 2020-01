"El género involucra a todas las áreas del Estado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Fortalecimiento de los equipos territoriales. Articulación con los ministerios y con la Justicia. Debate sobre el aborto legal. Reconocimiento del trabajo de las organizaciones de mujeres, y, en ese contexto, una definición: “No nos consideramos fundacionales de nada”.

Celia Arena asumió el 11 de diciembre al frente de la flamante Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia, designación que reconoce como un “desafío” que la interpela como mujer y militante. La entrevista tiene lugar en la sede de Corrientes 2879 de la ciudad capital, espacio donde funcionaba la subsecretaría de Políticas de Género y está en plena transformación, no solo por la jerarquización del área; también porque al primer piso del edificio se trasladará parte del despacho y recursos humanos de la disuelta Secretaría de Estado de Energía. Y a la planta baja irá buena parte de la estructura de la repartición que inaugura Arena, mientras que uno de los equipos funcionará en “la casita”, como se le dice al edificio de Monseñor Zaspe y San José, que fue sede de Políticas de Diversidad.



El área a su cargo, que se suma con igual jerarquía a los 12 ministerios definidos en el organigrama provincial que estableció el gobernador Omar Perotti tendrá tres subsecretarías: de Logística; de Mujeres, Género y Diversidad (la misma denominación del ministerio nacional), de la cual dependerán -a su vez- las direcciones de Protección integral contra las violencias, Políticas de igualdad y Promoción de Derechos, y la subsecretaría de Relaciones Institucionales. “Es una estructura chica y la idea es hacer eje en políticas de igualdad, con programas específicos para mujeres y para los colectivos de diversidad”.



- La estructura es chica pero atiende una problemática muy grande.



- Si, pero la idea es hacer hincapié en el tema violencia. En esta materia, la provincia tiene el segundo nivel de atención, como estableció la reglamentación de la ley (26.485). El primer nivel lo tienen municipios y comunas y el objetivo es fortalecerlo y formar redes, planificando una acción específica para las localidades que tienen menos recursos desde lo administrativo y lo profesional. También vamos a fortalecer los equipos de la provincia con el personal de planta permanente, porque hay hombres y mujeres muy capacitados en esta problemática y con mucho compromiso, tanto en el área de Género como en otros ministerios. Más allá de las definiciones políticas de cada uno de los gobiernos, la memoria de lo que uno hace es el personal de planta. Nuestra idea es tener la estructura política suficiente para tomar la responsabilidad de las medidas que se instrumentan, pero después hacer hincapié en el trabajo con los equipos.



- Género es un tema que atraviesa todas las áreas, ¿se piensa en trabajar en forma coordinada con los otros ministerios?



- Absolutamente si, la idea de la creación de la secretaría fue una decisión muy importante que tomaron Omar Perotti y (la vicegobernadora) Alejandra Rodenas, y procura poner en un mismo nivel a todos los ministerios con la función de transversalizar, coordinar y articular, porque éste es un tema que involucra a todas las áreas del Estado. Hoy estamos en una situación social y económica compleja, no solo en Santa Fe sino en el país, y hay prioridades en el tema alimentario y en seguridad. Los colectivos con los que trabajamos, tanto de mujeres como de diversidades y disidencias, también están atravesados por estas vulnerabilidades. Las mujeres son especialmente afectadas por las situaciones de pobreza y entonces tenemos que trabajar en un montón de cuestiones: una muy particular es la violencia hacia las mujeres cuyo abordaje es urgente.



No nos consideramos fundacionales de nada; trabajamos sobre lo que está hecho porque, además, en todos estos temas el avance que hubo en las políticas públicas tiene mucho que ver con el protagonismo del movimiento de mujeres a lo largo de toda la historia, que en los últimos años se nutrió mucho del Ni Una Menos con la incorporación de muchas jóvenes. Cada gestión fue tomando este tema; una de las cuestiones que queremos abordar es fortalecer los equipos locales y trabajar en la ruta crítica de las mujeres cuando hacen la denuncia por violencia, desde el momento en que toma la decisión hasta que se adopta una medida.



Violencia de género



- El acceso a la Justicia es un tema particularmente complejo.



- Es el nudo a resolver. Para nosotros la descentralización es importante, es decir, que en las grandes ciudades haya varios lugares donde recurrir. Pero también es necesario unificar la acción del Estado porque la mujer hace la denuncia civil en un lado, la penal en el otro y hay un período largo de desprotección porque es un trámite que puede comenzar a las 7 de la mañana y terminar a las 5 de la tarde. Eso requiere de una acción conjunta para ver las posibilidades de cada lugar para brindar una solución.



Se requiere de mucha articulación con el Ministerio de Seguridad, de Educación, de Trabajo, no solamente por el tema de la brecha salarial, sino porque hay que definir políticas claras para elevar el nivel de empleabilidad de las mujeres. Todos sabemos que somos las más afectadas por la informalidad, por el trabajo no pago y las tareas de cuidado que cada una hace en su casa. En diciembre pasó inadvertido por el cambio de gestión, pero se aprobó la ley que incorpora a la Encuesta Permanente de Hogares la consulta sobre el uso del tiempo, que va a permitir cuantificar las horas que dedican las mujeres al trabajo no remunerado. En la Argentina se hizo un encuesta anterior y en Santa Fe hay una reciente sobre 180 casos. Pero es preciso tener este dato medido.



Es recurrente escuchar hablar sobre jóvenes “ni-ni” (que no estudian ni trabajan), un término que se está revisando porque es muy diferente el universo de esos jóvenes. En el caso de las mujeres, se sabe que trabajan en su casa o en otra vivienda, cuidan a sus hermanos o a algún familiar. Por eso, a la hora de definir las políticas públicas, es importante conocer el universo sobre el cual vamos a trabajar para establecer acciones concretas. Es importante tener un diagnóstico de los servicios de cuidado, entre lo que brinda Educación, lo que ofrecen municipios y comunas, jardines de infantes, centros para adultos mayores.



- ¿Se va a mantener el Ruvim (Registro único de situaciones de violencia hacia las mujeres)?



- Nos vamos a reunir con gente del Ipec; posiblemente se modifiquen algunas cuestiones, pero siempre para mejorar. Todo lo que tenga que ver con la información es fundamental para definir políticas públicas, porque nos permite conocer el universo sobre el que estamos trabajando y evaluar si las acciones que definimos sirven o no. Las definiciones de programas no tienen que ser eternas; es necesario evaluar si dan el resultado que pensamos cuando programamos o si es necesario redefinir. Nuestra idea es trabajar con los otros ministerios y establecer indicadores que tengan que ver con género y diversidades dentro de la especificidad de cada área. Es un tema que está muy presente en el gabinete: todos y todas están comprometidos y manifestaron su compromiso para avanzar. Así que hay muchas cosas que se van a poder hacer.



- ¿Con qué presupuesto se van a poder hacer?



- Por esta situación de que el gobernador saliente (Miguel Lifschitz) envió el presupuesto antes de culminar su mandato, faltando al compromiso con el gobernador Perotti que le había pedido que no lo hiciera porque iba a hacer cambios, hoy tenemos un presupuesto que no nos refleja: no estamos en el presupuesto aprobado. Igual, se va a resolver porque vamos reconduciendo partidas que tenían Políticas de Género y Políticas de Diversidad y con programas específicos para avanzar. Hoy, todo el tema de violencia está circunscripto a la doméstica, pero la ley nacional a la cual la provincia adhirió habla de distintos tipos de violencia y están muy presentes pero no visibilizados. Nuestra idea es ampliar ese espectro, así que seguramente vamos a tener un programa específico y el presupuesto que corresponda.



- Por estos días se dio a conocer la cifra de más de 2700 femicidios en diez años en el país. Santa Fe es la segunda provincia en cantidad de femicidios según datos del observatorio de la concejala rosarina Norma López. ¿Cómo se revierten estas cifras?



- Es complejo porque tenemos desigualdades estructurales muy fuertes hacia las mujeres, y nuestro país y la provincia no escapan a esa realidad. Hay que tener una política clara para atender estos casos de violencia, darles herramientas a las mujeres para que salgan de esa situación pero también romper con bases estructurales. Eso se logra a través del empleo, el acceso a la educación de calidad; es un trabajo que se debe hacer a la par, porque hay cuestiones culturales muy fuertes y arraigadas que se han ido rompiendo y si bien las nuevas generaciones tienen otra postura, todavía falta mucho. Y hay que tener respuestas claras de la Justicia. Como diputada nacional, fui autora de uno de los proyectos de ley para la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal. Aprobamos una ley con una modificación que -como se dijo entonces- no quisiéramos aplicar nunca, porque quiere decir que llegamos tarde. Es importante que la Justicia tenga respuestas rápidas y claras, pero sabemos que ninguna pena modifica un acto delictivo. La aplicación de la Ley Micaela es una herramienta importantísima porque implica capacitar a todos los agentes del Estado en género.



- La gestión anterior dejó una propuesta de reglamentación de la Ley Micaela, ¿cómo se va a trabajar?



- La provincia adhirió a la ley hace poco y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado. Vamos a tomar esa propuesta, pero la idea es trabajarla de forma más colectiva. Nos interesa trabajar con las mujeres de los sindicatos, que tienen propuestas concretas, y vamos a sumar a todos los que quieran hacerlo, junto con los colegios de abogados y otros organismos. La idea es hacer la capacitación en parte virtual y en parte presencial, pero con distintos actores. Estamos convencidos de que va a tener un impacto muy bueno.

A poco de asumir se reunió con la ministra nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien hay total coincidencia en la línea de trabajo. Foto: Guillermo Di Salvatore

Aborto



- Hablabas de la coordinación con los otros ministerios y Salud es clave; en ese marco está el protocolo de ILE que Santa Fe ratificó. ¿Creés que este puede ser el año del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso Nacional?



- Creo que el presidente (Alberto Fernández) lo manifestó claramente y me parece que se va a dar el debate y que la presencia del movimiento de mujeres es muy importante en esto. No puedo saber qué va a pasar, pero es una discusión que está muy instalada en la sociedad y tenemos que dar una respuesta desde la salud pública y desde las políticas públicas. El Estado tiene que estar tan presente para las personas gestantes que deciden tener un hijo como para las que por determinadas circunstancias no lo hacen. Todas las políticas públicas que acompañen a las personas que tienen un embarazo son necesarias. Ninguna mujer debería tomar la decisión de no tener un hijo por una situación de pobreza o de carencias; en eso el Estado debe brindar todas las herramientas, y también lo debe hacer desde la salud pública para las personas que decidan no tenerlo. Después, personalmente, cada persona toma la decisión que corresponde. Tengo una posición, pero respeto a las personas que piensan distinto, porque de eso se trata la libertad.



- ¿Cuál es tu posición?



- Estoy a favor de la legalización porque creo que es una cuestión de política pública y de igualación de oportunidades, desde la salud específicamente. Y porque es un respeto a la libertad de las personas y a sus convicciones. La legalización no obliga a nadie a tomar esta decisión; en cambio, no tenerla sí obliga a las mujeres a hacerlo en la clandestinidad. Es un tema que hay que seguir debatiendo y hay que salir de la cuestión personal.



Cambios y continuidad



“No tenemos un criterio fundacional”, insistió Celia Arena. Y si bien reconoció que hay diferencias (con la gestión anterior) “porque somos espacios políticos distintos y vamos a modificar muchas cosas”, evaluó que “las cosas que se hicieron bien van a continuar y vamos a buscar que mejoren”.



En este punto, destacó el trabajo desarrollado sobre infancias trans, tema sobre el que la provincia presentó una guía de acompañamiento junto con Unicef.



Además, valoró que en los equipos de ambas áreas -Género y Diversidad- hay personas “comprometidas y con mucha experiencia”.

Las mujeres son especialmente afectadas por las situaciones de pobreza y entonces tenemos que trabajar en un montón de cuestiones: una muy particular es la violencia, cuyo abordaje es urgente”. Celia Arena, Secretaria de Estado de Igualdad y Género.