https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.01.2020 - Última actualización - 10:08

10:07

Es el goleador histórico de la entidad del barrio Centenario y es el fútbolista que más veces se puso la sangre y luto en el profesionalismo. El “20” habló de todos los temas y no se guardó nada.

“Bichi” Fuertes se sacó la espina "Me dolió cómo se portaron los dirigentes de Colón" Es el goleador histórico de la entidad del barrio Centenario y es el fútbolista que más veces se puso la sangre y luto en el profesionalismo. El “20” habló de todos los temas y no se guardó nada. Es el goleador histórico de la entidad del barrio Centenario y es el fútbolista que más veces se puso la sangre y luto en el profesionalismo. El “20” habló de todos los temas y no se guardó nada.

No hace falta presentación cuando se trata de Esteban Oscar Fuertes en el Mundo Colón. En todo caso tampoco hay que aclarar cuando se nombra a “Bichi” o a “El 20”. Todo eso es lo mismo entre alguien que a esta altura y cómo se juega el fútbol moderno tendrá dos marcas muy complicadas de romper:



— 1) Es el goleador histórico de Colón en el profesionalismo (se consagró como máximo artillero del fútbol argentino con esta camiseta)



— 2) Es el futbolista profesional que más veces se calzó la sangre y luto en partidos de AFA



En las últimas horas recibió noticias importantes para su futuro profesional, siempre vinculado al fútbol que es su gran pasión. Una empresa le confirmó la realización de dos superclásicos de las estrellas con River-Boca: el primero será el 21 de enero en Mar del Plata y el 8 de febrero la revancha en Monte Hermoso, cerca de Dorrego...su tierra natal en la provincia de Buenos Aires.



Pero, además, quedó confirmado como comentarista de la cadena internacional ESPN para la Copa Libertadores de América. El 21 de enero estará analizando para todo el continente el partido entre Caracas y Universitario.



En las últimas horas, entrevistado por la tira Súper Mitre Deportivo para todo el país, opinó de todos los temas en una charla extensa, dejando conceptos más que interesantes. El más importante, sin dudas, fue cuando habló de la relación con los actuales dirigentes sabaleros con José Néstor Vignatti a la cabeza: “Me dolió cómo se comportaron los dirigentes, porque yo agarré cuando se fue Domínguez de urgencia, dirigí 3 partidos y me prometieron que luego iba a ser mánager. Una vez que pasó todo no me dejaron seguir vinculado a la institución”.



Y luego, respecto de la función de secretario técnico que hoy ocupa el ex entrenador Francisco Ferraro, el histórico goleador con la “20” en la espalda amplió: “Muchos que soy yo el mánager de Colón y me llaman para ofrecerme jugadores. A todos cuando les digo que no tengo trabajo en el club no me lo creen, ni tampoco entienden cómo no estoy”.



Y ante la repregunta de los colegas de Radio Mitre, el “Bichi” explicó: “No se porqué no estoy en Colón, eso habría que preguntarle a los dirigentes, siempre que me necesitaron yo estuve. No le encuentro respuesta a porqué no estoy en el club”.



En cuanto a su presente, el artillero agregó: “Vivir en Santa Fe y estar alejado de Buenos Aires me aparta de todo. De poder dirigir algún equipo o hacer algo vinculado al fútbol. Acá, estando en Santa Fe sólo puedo hacerlo en Colón”.



Incluso, respecto de la rivalidad futbolera que existe en la ciudad de Garay, el legendario “20” agregó otra idea: “No trabajaría en Unión, yo soy un agradecido a Colón, porque me dio trascendencia y le debo mucho a esta institución. No cometería la locura de trabajar en otro lugar en Santa Fe que no sea Colón”.



Y en el final de la charla volvió a la figura tan impuesta ahora del secretario técnico: “Me hubiera encantado ser el mánager de Colón, porque no me veo como técnico después de lo que dirigí. Pero hoy la situación es otra, este año hay elecciones y nunca le cierro las puertas al club”.



Como era obvio, los periodistas de Radio Mitre le consultaron por la Final Única de Colón en la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle en Paraguay, donde fue distinguido por ESPN como comentarista para todo el continente: “Sentí mucha emoción cuando Colón jugó la final, es más...me hubiera gustado jugarla, pero lo disfruté como todos y lloré como un hincha más”.



En cuanto a lo que dejó esa Final Única para la institución, el “Bichi” Esteban Oscar Fuertes agregó: “Si Colón salía campeón de la Copa Sudamericana, el equipo se podía ir al descenso al otro día y no importaba nada. Hoy la realidad es otra y muy complicada, preocupa y tiene que haber un equipo de hombres”.

“Me gusta lo de Brian”



Como se sabe, Colón tiene nuevo entrenador y se está armando para todo el 2020 de la mano de Diego Mario Francisco Osella, reemplazante de Pablo Lavallén. Hasta ahora, los dirigentes confirmaron al zaguero uruguayo Rafa García y al delantero goleador Brian Fernández, que se dará el gran gusto de ponerse la camiseta del club que es hincha desde chico.



“Me gusta mucho la llegada de Brian Fernández a Colón, sin dudas que es un delantero con mucha capacidad de gol y talento. Le tengo mucha fe a Brian Fernández”, dijo el histórico goleador sabalero con el dorsal número “20”.