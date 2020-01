"La idea es igual a la de siempre, pero tenemos otros jugadores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.01.2020

18:18

El defensor y referente hizo hincapié en que “antes teníamos muchachos con otra dinámica, por eso ahora nos está costando el pase de defensa a ataque y es sobre lo que estamos trabajando”. Admitió que recibió un ofrecimiento de Central Córdoba de Santiago del Estero y dijo que no.

(Enviado Especial a Mar del Plata)

Nadie discute la incidencia y lo que representa Jonathan Bottinelli en el plantel de Unión. Es la voz de mando en el fondo y daría la impresión de que el entendimiento con Gómez Andrade, que se dio desde el primer partido que jugaron juntos hace ya dos años y medio, fue uno de los grandes logros de Madelón desde su retorno a Unión.

Sigue con las mismas ganas de siempre, inclusive aportando cosas para mejorar el juego del equipo y preguntando todo lo que se ordena desde el cuerpo técnico, también como una manera de aprender y, quizás, pensando en el futuro, cuando ya llegue el tiempo de colgar los botines, algo que se convierte en inevitable a los 35 años, más allá de que, en este nivel, todavía le queda “hilo en el carretel” para seguir en un alto nivel competitivo.

Cuando el sol del mediodía empezaba a calentar en el predio de Apand, Jonathan Bottinelli dijo lo suyo.

-¿Con qué sensaciones quedás luego de estos dos partidos?

-Buena, porque no tenemos lesionados. Hay muchas cosas para mejorar pero creo que vamos a llegar bien al inicio. Quilmes puso una línea de cinco cuando retrocedía y a nosotros nos faltó ingenio, buen pie y buenas decisiones en los últimos metros. En estos diez días le metimos mucho en lo físico y técnico, sin lesionados. Eso es bueno.

-¿Y vos?

-Me siento bien, he corrido bastante, no tengo dolores y en los amistosos hice las cosas bastante bien desde mi punto de vista.

-¿Se siente la incertidumbre por la vuelta del fútbol?

-Es raro, pero no nos tiene que sorprender porque estas cosas son habituales en nuestro país. Nos habían dicho que íbamos a jugar tres partidos en una semana y nos preparamos para eso, para enfrentar a tres grandes rivales como Argentinos, Estudiantes y River antes del partido con Mineiro, y ahora quieren cambiar. Pero bueno, esperaremos.

-¿Complica?

-No sólo a nosotros, sino a todos. No te digo que los preparadores físicos se rompieron la cabeza, pero lo que antes se hacía en cuatro o cinco semanas, se redujo a dos. Y resulta que ahora te cambian todo y tiran abajo lo que ellos planifican. Nosotros sabíamos y nos preparamos para jugar cuatro partidos, contando el de Mineiro, en 12 o 13 días. No nos quejamos, nos preparamos. Y ahora se cambia lo que hace un año se había planificado.

-¿Es cierto que tuviste un ofrecimiento de Central Córdoba de Santiago del Estero?

-Sí. Se comunicaron con mi representante y la idea de ellos era que fuera por seis meses. Le dije que no, porque lo que yo busco es estar con dos años de contrato, que fue lo que en su momento hablé con Unión. Para mí, eso es fundamental para no pensar en lo contractual y enfocarme derecho en lo deportivo y estar tranquilo.

-¿La idea es jugar de contra?

-Históricamente, los equipos de Leo jugaron siempre igual. Después, depende de los intérpretes. Antes teníamos jugadores más dinámicos que los que tenemos ahora, el pase de defensa a ataque se hacía más rápido y ahora eso nos está costando. Por eso, nos estamos rompiendo la cabeza para ver qué es lo que más nos conviene. Nos está costando, pero intentamos mejorar.

-¿Te hubiese gustado que el arranque del 2020 sea distinto, por los rivales que a Unión le toca?

-No. Hubiese elegido este arranque, contra los mejores. Creo que vamos a andar bien, es lindo el desafío, es una prueba para todos nosotros y queremos afrontarla. El único problema en el fútbol sudamericano son los traslados y si no tenés una buena logística, no descansás bien. A mi edad, prefiero jugar y descansar y no entrenar. A mi edad, mucho entrenamiento desgasta y por eso prefiero lo otro, no le escapo a jugar varios partidos seguidos si es que luego tengo un buen descanso.

-¿Cómo ves la brecha que hay entre los grandes y los chicos, hablando de lo económico?

-Los grandes tienen jugadores más desequilibrantes que pueden resolver un partido. Eso se consigue con dinero, no caben dudas. Si se corre y mete igual que el rival, se le complica a cualquiera. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que suplir la jerarquía individual de los equipos grandes, con un buen funcionamiento y metiendo y corriendo. Y podemos equipararlo. De hecho que con Unión lo hemos conseguido.

“A mi edad, prefiero jugar y descansar aunque tenga que hacerlo cada tres o cuatro días y no entrenar, porque el entrenamiento te desgasta. Entonces, si tengo buen descanso, no le escapo a jugar seguido”. Jonathan Bottinelli Defensor de Unión

Cañete

Ezequiel Cañete, media punta o delantero de las inferiores de Boca, podría incorporarse en los próximos días al plantel de Unión. “Es una apuesta pensando en el futuro”, dicen en el club. La idea es sumar, al menos, un par de volantes más y quizás otro delantero.