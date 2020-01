https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero se ausentó a tres entrenamientos Osella: "Brian Fernández está con un problema personal"

Este miércoles Diego Osella realizó una conferencia de prensa, de cara al encuentro contra Central Córdoba, del próximo sábado.

El primer tema que habló fue la situación de Brian Fernández y explicó: "Brian está con un problema personal que se generó el día lunes y le dimos el permiso para que lo pueda resolver. Es necesario que, como cualquier jugador, arregle su situación personal para después estar bien con nosotros".

"Hasta el sábado estaba bien y surgió este problema. Es necesario que lo resuelva y se reincorpore" Diego Osella.

Por otra parte, sobre el once que jugará el sábado, dijo: "Mañana voy a confirmar al equipo, nos vamos a tomar el tiempo necesario para poner la mejor formación. Bernardi no va a llegar, está con el tobillo inflamado, producto de un golpe en el partido contra Newell’s".

Hablando de la nueva incorporación, Delgado, informó: "Rafa se hizo la revisión médica anoche y hoy hizo fútbol con el grupo. Está bien, hizo la pretemporada con Defensa y Justicia y está a disposición".

"Estamos en 4 incorporaciones, estamos evaluando la posibilidad de traer un volante y un delantero más y ahí estaríamos cubiertos" Diego Osella.

Luego, cerró el tema: "A Doffo le vamos a dar una semana más, después de Chile estuvo parado desde el 10 de diciembre. García y Delgado van a estar a disposición".

Hablando sobre el próximo rival, opinó: "Central Córdoba tiene una idea bien definida, juega con sus laterales bien alto y un volante central que se mete con los defensores. Meli juega suelto y juegan con una referencia arriba. Vienen haciendo un buen torneo e hicieron una gran Copa Argentina". Y agregó: "Intentaremos jugar con los defectos que tienen ellos".

Finalmente, sobre la situación de Galván y Ortiz, expresó: "De Braian Galván no me dieron ninguna orden y va a viajar. A la situación la maneja Vignatti con el representante. En lo deportivo nos puede aportar muchas cosas". Y agregó: "La situación de Ortiz sigue siendo la misma, entrena con nosotros. Estaría bueno que se pueda resolver la situación para saber si podemos contar o no con él".