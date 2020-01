Saín habló de cortar negocios con protección "interpartidaria"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sostuvo que “un bloque de poder” rechaza sus políticas contra la inseguridad. Dijo que había “criminales que tenían protección, con la propia Policía y con el propio Estado”.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, formuló duras acusaciones contra el gobierno provincial anterior y sostuvo que “el éxito nuestro es la pérdida de negocios para un montón de gente”.

Saín habló en Reconquista con medios de esa ciudad y con autoridades y dirigentes políticos y sociales locales, en el marco de anuncios y reuniones sobre sus políticas para enfrentar la inseguridad. En ese marco dejó una serie de expresiones que parecen dirigidas tanto a la actual oposición que gobernó la provincia durante 12 años (el funcionario habló de “una década”) y a una parte del propio oficialismo.

“El éxito nuestro es la pérdida de negocios para un montón de gente, de criminales que tenían protección con la propia Policía y con el propio Estado. Y ese bloque de poder, que es interpartidario también, y que ha gobernado esta sociedad durante más de una década, es un bloque de poder que está atento a todo lo que estamos haciendo”, dijo en el norte santafesino.

Afirmó que hay “operaciones” en su contra y que quienes rechazan sus políticas “entre otras cosas saben que no tenemos precio”. Y agregó: “lo dijimos con total claridad: venimos por el sueldo. ¿Saben lo que significa eso? Que no nos condiciona nadie. Aceptamos todo, inclusive las balas, pero no la plata”.

Sarnaglia

Saín negó enfáticamente que tenga diferencias con el comisario que designó al frente de la Policía. Y aseguró que con el comisario Víctor Sarnaglia “estamos en la antesala de construir una amistad personal, de esas que van a perdurar más allá de los cargos que tengamos”.

“Tenemos -dijo- una unidad de concepción compartida con Víctor, es un solo equipo el político-policial en la convivencia diaria. Es todo mentira, son operaciones políticas, quieren que este proyecto fracase y quieren que fracase porque si nosotros tenemos éxito van a perder poder y van a perder negocios... Digamos las cosas como son”, aseveró para luego extenderse sobre la “protección” de la Policía y del propio Estado, en “un bloque de poder” que “también es interpartidario” para negocios vinculados con el delito.

“Estamos precarizando y explotando laboralmente a la policía. El propio Estado es explotador de su propia policía”, Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.