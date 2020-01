https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.01.2020 - Última actualización - 8:17

8:16

Fernández, el jugador “estrella” por el que Colón hizo un gran esfuerzo económico, apareció diciendo que está en una casa de Los Molinos, que fue “amenazado” y por eso “no puedo salir de la casa” y la dirigencia espera que el lunes se presente a entrenar. Se dijo que la familia había hecho la denuncia de su paradero, pero luego se desmintió.

Después de un sábado movidito y en el que volvió a ser noticia nacional… Lunes, día "BF" para que Brian se sume al plantel Fernández, el jugador “estrella” por el que Colón hizo un gran esfuerzo económico, apareció diciendo que está en una casa de Los Molinos, que fue “amenazado” y por eso “no puedo salir de la casa” y la dirigencia espera que el lunes se presente a entrenar. Se dijo que la familia había hecho la denuncia de su paradero, pero luego se desmintió. Fernández, el jugador “estrella” por el que Colón hizo un gran esfuerzo económico, apareció diciendo que está en una casa de Los Molinos, que fue “amenazado” y por eso “no puedo salir de la casa” y la dirigencia espera que el lunes se presente a entrenar. Se dijo que la familia había hecho la denuncia de su paradero, pero luego se desmintió.

Fue un sábado movidito, con muchas versiones, algunas noticias que luego se desmintieron y una aparición pública de Brian Fernández para dejar en claro que está en una casa del country Los Molinos, que está “amenazado” y por eso “no puedo salir de la casa para ir a entrenar” y la promesa de hacerlo el lunes, cuando el plantel retorne al trabajo.

“Los dirigentes esperarán el lunes. Son cautos, quieren que el problema personal de Brian se solucione para que se enfoque solamente en Colón. De todos modos, no hubiese podido jugar porque el TMS no llegó desde Estados Unidos y aún no está habilitado”, confió una fuente cercana a la cúpula directriz sabalera que estuvo en pleno en Santiago del Estero: José Néstor Vignatti, José Alonso, Patricio Fleming, Horacio Darras (que viajó con la delegación) y Luis Leopoldo Hilbert.

Los rumores del sábado se circunscribieron a una supuesta denuncia de alguien de la familia pidiendo por el paradero de Brian Fernández. De inmediato, del propio entorno familiar salieron a desmentir rotundamente la especie, a la vez que el mismo Brian Fernández explicaba cuál es su situación actual.

El jugador no se entrena desde hace más de una semana con sus compañeros y Diego Osella fue el único en ser claro al referirse al asunto, desmintiendo la existencia de un “cuadro gripal” como se dijo a principios de la semana que termina y admitiendo que existe un “problema personal” de Brian Fernández, de su mismo entorno familiar, que le está impidiendo focalizarse en lo que debiera: cumplir con su obligación profesional con la entidad que lo contrató.

“Necesito jugar en Colón y Colón necesita que yo juegue”, dijo Brian Fernández, por lo que los dirigentes, Osella, sus compañeros y todos los hinchas sabaleros esperan que esta novela plagada de rumores, tergiversaciones e informaciones encontradas, se termina de una buena vez y que el jugador pueda cumplir con su sueño de jugar en la institución.

Desde principios de la semana, Brian Fernández se encuentra en una casa del country Los Molinos y no sale. Frente a las amenazas que ahora también hizo públicas, varias voces se alzaron, entre ellas la del doctor Gustavo Abraham, ex dirigente y candidato en el club, quien señaló que “el tema Brian Fernández me hizo reflexionar sobre lo desprotegidos que estamos como sociedad” y exhortó a las autoridades a “moverse, porque tienen un ciudadano con riesgo de vida hace una semana”.

Los dirigentes no hablaron en Santiago del Estero, llegaron –salvo Darrás- al mediodía, fueron al hotel Carlos V, donde se alojó el plantel desde el jueves a la tardecita, descansaron un rato y se fueron a la cancha. El plantel retornó luego del encuentro a Santa Fe y los dirigentes se fueron del estadio sin expresarse respecto de este tema, pero, como se dice al principio, expectantes por lo que pueda pasar el lunes.

Todos esperan que Brian Fernández cumpla con su promesa de ir a entrenar. Más allá del problema personal, es un profesional que no puede permanecer, por más buenas condiciones que tenga, un tiempo sin entrenar a la par de sus compañeros porque eso va en detrimento de sus condiciones y sus posibilidades.