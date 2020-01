https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.01.2020 - Última actualización - 7:04

7:02

El Registro Civil rectificó la partida de nacimiento de Tegan Guanco. Ahora, asegura que el Registro Nacional de las Personas deberá decidir si realiza el cambio en el DNI.

Tiene 24 años y es de Casilda La Provincia reconoció la identidad autopercibida a persona no binaria El Registro Civil rectificó la partida de nacimiento de Tegan Guanco. Ahora, asegura que el Registro Nacional de las Personas deberá decidir si realiza el cambio en el DNI. El Registro Civil rectificó la partida de nacimiento de Tegan Guanco. Ahora, asegura que el Registro Nacional de las Personas deberá decidir si realiza el cambio en el DNI.

Tegan Guanco es de Casilda, tiene 24 años y es una persona “no binaria” o de “identidad autopercibida”, algo que fue avalado por el Registro Civil de Santa Fe al rectificar su partida de nacimiento. Ahora Tegan irá por el objetivo de máxima: conseguir su Documento Nacional de Identidad que acredite, dicho de otra manera, que no se considera ni mujer ni varón.



La Directora Provincial del Registro Civil, Luisina Giovannini, brindó detalles. “En este caso en particular se procedió, desde la dirección anterior, con un criterio establecido, a rectificar el género en la partida de nacimiento, en virtud de la legislación existente en este momento. Este tema nos deja colgado la emisión del DNI que pertenecería a esta persona”.



Desde 2012 a 2019, hubo 1004 casos en cambios de género. “El año pasado hubo 7 casos donde se consigna que las personas no estaban de acuerdo con la clasificación binaria que establece la Ley de Género, y tenían una concepción más amplia de los distintos tipos de género. En la resolución que emite la anterior dirección, se consigna el término autopercibido, y desde ahí el dictamen que ordena la rectificación del acta”, dijo la funcionaria, quien agregó: “Desde esta dirección, analizando el tema y evaluando las diferentes posibilidades, tenemos como criterio tener un abordaje mucho más profundo que implique la coordinación de los distintos organismos (o secretarías de diversidad, de género, de justicia, de DD HH) del estado provincial, para tener una idea o una opinión más acabada sobre un tema tan sensible que se plantea en la sociedad. Y a su vez, plantearlo y articularlo con las autoridades nacionales para que tenga esta persona, a partir de la rectificación de la partida de nacimiento, su correlato con la emisión del DNI”.



Concretamente con el caso de Casilda, aseguró que “esta persona aún no cuenta con su DNI, por eso nosotros decimos que es algo que tiene que tener un tratamiento mucho más profundo, donde es decisión también del gobierno trabajarlo interdisciplinariamente con otros organismos, y llegar a una resolución íntegra, forjar políticas de Estado organizada y ordenada en cuanto a este tema. Y a su vez, porque esto es una solución parcial, hay que tratar de articularlo con las autoridades nacionales a través del Renaper que es quien posteriormente emite el DNI”, aseguró Giovannini.



Según lo comentado por las autoridades, éste sería el primero de los siete casos a nivel provincial en resolverse, donde se rectificó el acta, fue notificado y donde no se presentó recurso legal alguno que pueda iniciar una instancia de revisión.

Más voces

El Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, explicó que “lo que corresponde y tiene legitimidad el Registro Civil local es a la rectificación de la partida de nacimiento. En relación al por qué acerca del término autopercibido o no binario, si bien pueden lucir como términos sinónimos, tienen algunas diferencias de alguna relevancia. Nosotros por el momento no tuvimos una definición concreta y cierta al pedido de la no binariedad de este sujeto. Entendemos que hay una autopercepción porque la decisión de considerarse ni de sexo masculino ni femenino, es un imperativo del propio interés del sujeto, por eso es que decimos entonces que hay una autodefinición. Que si bien hay un cierto gris en la normativa actual sobre la identidad de género que fue legislada en el año 2012, solamente las cuestiones de la autopercepción del género son muy pocas (sólo un antecedente judicial en Tierra del Fuego ante una negativa del Registro en aquella instancia)”.



El DNI es competencia exclusiva del Registro Nacional de las Personas (Renaper), no es una competencia local. “Esto no quita que desde el ámbito de nuestro Registro Civil, en conjunto con la Secretaría de Justicia, y abordándolo con la Secretaría de Estado de Género, haremos las gestiones porque la ley que rige hoy del tema de Diversidad de Sexo, juega con la situación de la bilateralidad: si es sexo masculino o femenino, por lo cual están bastante acotadas esas situaciones. El avance tiene que ser interpretativo. Así como nuestra provincia junto a Mendoza son las que lideraron esta posibilidad frente a la solicitud concreta de un interesado que quiere autodeterminarse no incluyéndose mujer o varón, nosotros le abrimos la puerta para rectificar la partida”, comentó Somaglia.



“Estas son las nuevas actitudes de emancipación social que hay. Una sociedad que va creciendo y nosotros haremos gala del respeto a la diversidad. Pero obviamente que muchas veces los avances sociales y los hechos históricos van muy por delante de las normas, entonces esa norma que fue muy bien recepcionada en la sociedad hace ocho años atrás, no previó ésta posibilidad. Sí permite un avance, pero interpretativo, y ahí es donde quedamos en la subjetividad del oficial público competente que tiene para resolver la situación”, aseveró el Secretario de Justicia.



El Gobierno, concretamente del área de Justicia, no hará diferencia respecto a los términos como la no incorporeidad del sexo masculino o femenino, o la no binariedad o la autopercepción. Pero sí consideran que es algo que tiene que ver con los atributos de las personas. Que son cualidades que nos identifican a todos en sociedad y que el Estado, en una comunidad organizada, debe concretamente saber quiénes somos y cuáles son las características de cada uno. Por eso la necesidad del registro. A partir de la rectificación de la partida, el interesado tiene los medios para recurrir a la Nación para que esto se replique en su DNI.