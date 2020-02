Emotivo homenaje de Los Ángeles Lakers a Kobe Bryant

A casi una semana de la trágica muerte de Kobe Bryant, en Los Ángeles Lakers, franquicia que lo vio crecer y triunfar, le rindieron un sentido homenaje.

El Staples Center lucía completo, y en un momento de la noche se apagaron todas las luces del estadio. Y allí comenzó el conmovedor recuerdo a Kobe. Duro unos treinta minutos, hubo música, videos y un especial discurso de la actual figura de la franquicia, LeBron James, para recordar al ídolo, su hija Gianna y el resto de las víctimas.

En la previa, los jugadores de los Lakers salieron a hacer la entrada en calor con las camiseta de Kobe, uno de los gestos que acompañó una noche especial. Uno por uno, cada jugador fue presentado por la voz del estadio como si fuera Kobe Bryant.

En las tribunas, en tanto, hubo remeras para cada simpatizante. La mitad del público tuvo el 24 y la otra mitad, el 8. Otro detalle fue que se colocaron rosas y las camisetas de Kobe y Gianna en los asientos en los que estuvieron padre e hija durante el último partido al que asistieron juntos, el pasado 29 de diciembre

Cuando el estadio quedó a oscuras y, se escuchaban los gritos de MVP del público para Kobe, el primero en aparecer a escena fue el cantante Usher, quien interpretó la canción "Amazing Grace" en tributo a Black Mamba.

Después fue el turno del chino Ben Hong, que tocó el violonchelo mientras las pantallas mostraban un video que resumió la carrera de Bryant.

Antes de la interpretación del Himno Nacional por parte del grupo Boyz II Men, se hizo un minuto de silencio que fueron 24,2 segundos en honor a los números que usaban Kobe y su hija Gianna.

LeBron James, actual estrella de los Lakers, tomó el micrófonos y con lágrimas a flor de piel brindó un breve discurso ante el público. "Lo primero que viene a mi mente es mi familia. Es la familia en general porque miro alrededor y todos estamos tristes y lo primero que debés hacer cunado pasás por algo como esto es ir al hombro de algún familiar. El domingo entendí lo que significa la palabra familia y es lo que he visto con todo el mundo aquí", dijo.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz