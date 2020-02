https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegaron a la provincia $ 208 millones

Comienzan a distribuir los subsidios y el boleto no aumentará por 120 días

En el curso de la mañana el dinero será girado a las empresas. Son $ 21 millones para la ciudad de Santa Fe, sin la suma extraordinaria que aún no está definida. Provincia también transferirá su parte. Los empresarios aseguran que no alcanza y analizan una oferta para los choferes que evite el paro.

Por Lia Masjoan SEGUIR El gobierno nacional envió este miércoles la primera cuota de subsidios al transporte urbano de pasajeros para distribuir en las ciudades de la provincia: son 208 millones de pesos, de los cuales a Santa Fe, le corresponden $ 21 millones. Para los empresarios esa cifra es insuficiente para garantizar el normal funcionamiento del servicio. Es por eso que la Municipalidad local continúa gestionando un aporte extraordinario. Lucas Fernández, de la empresa Autobuses Santa Fe, dijo que lo que reciben hoy “es el 50% de lo necesario”. Por eso, por estas horas evalúan si pueden hacer una oferta de pago de salarios a los trabajadores “que evite el paro”. Es que este viernes deben abonar los sueldos de enero. Al mediodía de este jueves se producía una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se daría a conocer la propuesta de la empresa que bajará, luego, a los empleados. Nadie descarta por ahora una medida de fuerza de UTA a partir de esta madrugada. A esto debe sumarse el aporte que le corresponde hacer a la Provincia, según el acuerdo firmado la semana pasada con Nación. Son unos $ 100 millones más para todas las localidades, unos $ 17 millones son para la capital provincial. “Atamos nuestro compromiso a que Nación cumpla, a partir de la llegada de los fondos iniciamos el trámite para pagar nuestra parte, los fondos están y se distribuirán en los próximos días”, aseguró el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello. Esta demora de “días” es clave para destrabar el inminente conflicto, que podría derivar en un paro del servicio desde esta noch, porque resta una porción importante de recursos a las empresase. Por otra parte, desde el municipio advirtieron que Provincia no giró aún la recaudación del fondo compensador del transporte, lo que totalizaría unos 7 millones de pesos por dos meses. A futuro

Según el acuerdo firmado, estos fondos serán enviados para cubrir los primeros 4 meses del año. ¿Qué sucederá después? Miatello opinó que “la idea de Nación es estudiar durante estos meses cómo estamos parados, si es correcta la distribución, con el objetivo de ir equilibrando lo que se entrega al Amba con el interior, y volver a sentarnos”. Además, pasado este tiempo “van a tener aprobado su presupuesto, con lo cual van a saber qué plata tienen. No veo un escenario de marcha atrás (con los subsidios), habrá que ver si la decision es seguir teniendo congelado el boleto”, cerró. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

