La inversión para la primera etapa ronda los $ 25 millones Presentaron el plan de obras para demoler áreas en riesgo del cementerio municipal Hay tres secciones en peligro de derrumbe, demolerán dos y una quedará vallada. También se pondrán en valor los panteones patrimoniales, el crematorio y el área de administración. Para reforzar la seguridad registrarán a cada persona que ingrese a la necrópolis. Los trabajos se incluirán en el Presupuesto 2020 y prevén iniciarse en los próximos meses.

Ante la urgencia de una intervención en áreas que están en peligro de derrumbe en el cementerio municipal —como adelantó EL Litoral a fines de enero—, el gobierno local presentó un plan de obras este viernes por la mañana en la Municipalidad. “La falta de trabajo y mantenimiento hace que muchas áreas estén en riesgo importante. Hay que trabajar muy fuerte en desocupaciones, demoliciones y traslados para poder sanear la estructura edilicia. Nuestro deseo es hacer las demoliciones este año”, precisó Griselda Bertoni, secretaria de Obras y Espacios Públicos, en conferencia de prensa.



Entre los trabajos previstos, que se diagramaron en base al diagnóstico que realizó su equipo de trabajo durante las primeras semanas de gestión, se demolerán las galerías sur y oeste de bloques de nichos, un edificio de nichos —recostado sobre el paredón sur—, y algunos panteones laterales. También se prevé el saneamiento de las estructuras de desagües pluviales, iluminación e incorporar cámaras de seguridad. Además, se pondrán en valor los panteones de valor patrimonial y, en el sector norte, se restaurarán los edificios del crematorio y del centro de distrito y administración. Esa zona se transformará en una gran plaza pública, reemplazando el estacionamiento por áreas verdes.



“La inversión necesaria es altísima”, aseveró Bertoni y agregó que “en el Presupuesto (2020) que se presenta en el Concejo, hay imputados alrededor de $ 25 millones para iniciar una primera etapa, que consistirá en desagües hídricos, la demolición, parte de forestación y la reparación de uno de los hornos (de cremación) que están en funcionamiento, quisiéramos reparar los dos pero presupuestariamente no va a alcanzar para ambos”.



En vistas al llamado a licitación para el inicio de las obras, la secretaria le dijo a El Litoral: “Según cómo se termine el legajo técnico de la demolición y los montos que definamos, sería en unos 30 días, pero estamos intentando formas más económicas para ir adelante y ver si podemos iniciar tareas que no impliquen una licitación por los tiempos que demanda, que suelen ser tres meses y acá hay un área que no puede esperar ese tiempo”. Para iniciar la demolición, la referente de Obras y Espacios Públicos indicó que se están realizando los legajos técnicos, ya que significa “una tarea técnica riesgosa. Creemos que en los próximos tres meses vamos a tener demolidas las secciones 125 y 133”, avizoró Bertoni. Además, la sección 53 —también con peligro de derrumbe— se valló, pero en esta instancia de obras no se va a demoler.

Intervención más urgente



“Los edificios que pensamos demoler de manera inicial son los que están en proceso de desocupación. La N° 125 ya tiene un grado de desocupación del 80%; la 133 es una de las áreas muy similares a la que se había derrumbado en 2015, por eso iniciamos por esa zona. Hay otros edificios del cementerio que son patrimonio y no se van a demoler, pero intentaremos de acá a fin de año al menos sostenerlos porque hoy ni siquiera están apuntalados”, profundizó el arquitecto Luciano Varino, subdirector del Cementerio Municipal, y sostuvo que “ya se les notificó a los familiares de las secciones que están comprometidas (que deberán desocuparse para su posterior demolición)” .



Acerca del total de fallecidos que deberán desocupar estas áreas comprometidas de la necrópolis, Estela Corletti, directora del Cementerio, comentó: “En la sección 53 tenemos 455 nichos a desocupar; y en la sección 125 sólo hay 100 nichos para desocupar”.



“Para poder producir las desocupaciones hay que hacer cremaciones porque el cementerio no tiene más espacio físico para producir los traslados. Para responder a la demanda diaria que el cementerio tiene, conforme a un crecimiento de las cremaciones que rondan un 50% de la cantidad de inhumaciones que se hacen por día, que tener los cuatro hornos funcionando para poder producir las incineraciones que permitirán desalojar las áreas a derrumbar”, destacó la secretaria. En la actualidad, los hornos del cementerio tienen una capacidad de 15 cremaciones diarias.

Los bajos costos del cementerio y una alta mora



“Hay que resaltar que el cementerio tiene una mora que ronda el 70%, es decir que el 70% de las ocupaciones no tienen los pagos al día. Hicimos una solicitud para que esas personas se pongan al día, algunos se acercan y otros no. Desde el 2016 que se empezaron a notificar, por eso la decisión que se tomó ahora es que la gente que tiene al día sus cuentas con la Municipalidad, la cremación se hace al costo”, destacó Bertoni y añadió que hay personas que no se acercan a pagar porque el valor del canon es muy bajo, por ello tienen pensado incorporar un sistema digital de pagos para que las personas no tengan que ir hasta el cementerio.



En relación a esta situación, desde el gobierno local evalúan aumentar los cánones porque advierten que los costos son muy bajos. “Se paga semestralmente un mausoleo $ 500 para el cuidado y la limpieza, mientras que el mejor nicho del cementerio por dos años está $ 2.700”, detalló Corletti, en virtud a los precios más elevados.

Refuerzo de seguridad



Para dar cauce a una solución a los eternos problemas de vandalismo y robos de placas, herrajes, etc., la funcionaria había adelantado que estudiaban implementar un plan para reforzar la seguridad, con mayor control en los ingresos al predio. “Vamos a hacer un registro de quienes entran y salen del cementerio (empleados y visitantes), de manera de tener algún dato para luego confrontar con los faltantes. También se va a presentar un legajo al Ministerio Público de la Acusación de lo que han sido todos los sucesos que ha registrado el cementerio en este último mes y medio, de manera que se inicie una investigación y se encuentre alguna respuesta desde la Justicia”, señaló Bertoni.