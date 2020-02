La ex novia de Sergio Denis desesperada: no consigue trabajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por eso, ante ese panorama planteado por Verónica Monti, la ex novia de Sergio Denis, Moria Casán se animó a preguntarle si en algún momento había pensado en ejercer la prostitución como salida laboral.

“No, me lo ofrecen permanentemente. De hecho tengo posteos en fotos donde públicamente me dicen ‘te pago tanto por una noche, soy de Instagram, me llamo tal’. La verdad que no. Tuve la oportunidad, yo tengo 41, a los 35, de entrevistar a un par de prostitutas y el sufrimiento que lleva adentro es inmenso, y la verdad que a mí no me da el alma”, se sinceró.

“Me está costando mucho conseguir trabajo, ya se en periodismo, o en moda, como asesora de imagen, la verdad que me cuesta mucho y estoy como en una emergencia económica, tocando fondo a pleno y no logro de la otra parte recibir nada”, agregó, al tiempo que afirmó que prefería ser empleada doméstica antes de vender su cuerpo a cambio de dinero.

“El año pasado fue muy duro y dificilísimo. Más allá de todo lo que pasó con Sergio, mi vida personal fue caótica y arranqué el 2020 medio torcido. Me tengo que ir de departamento, tengo como fecha tope el 1° de marzo y tengo otro tema que es que el padre de mis hijos me debe mucha plata porque dejó de pasar la cuota alimentaria y la menor sigue sin estar reconocida”, se explayó luego con respecto a sus urgencias económicas.

“Ahora voy por el abuelo, que en la anterior mediación no se presentó porque estaba en Europa de viaje y ahora pasamos al embargo y ejecución de bienes. Es como una tomada de pelo que se te rían. A mí me pone muy triste porque son mis hijos. Tanto el padre como la familia los vio todos estos fines de semana, no logran empatizar con los necesidades de los chicos”, continuó.

“Yo estoy sin laburo y en el 2019 no hice cosas productivas. Haber estado en la tele y todo esto, me mareé”, reconoció a propósito de su exposición mediática Monti, quien contó que nunca recibió ayuda económica por parte de Sergio Denis mientras estuvo en pareja con él. “Sergio no tiene un peso. Vivía en un departamento de uno por uno, no tiene nada, lo que tenían se lo llevaban, y así quedó, en la ruina”, sentenció.

Recordemos que un día antes había visitado el ciclo Hay que ver en El Nueve y había manifestado que si no fuera por sus hijos se pegaría un tiro. Fue entonces que Barbie Simons desde su lugar de hija de un hombre que tomó esa determinación, como la trágica muerte de su padre Leonardo Simons, la cruzó por sus dichos. Tan fue así que la propia Verónica Monti se dio cuenta de que lo manifestado estuvo fuera de lugar y terminó retractándose, acusando de que se había tratado sólo de una frase desafortunado.

"Hay que tener ovarios y huevos, y una psiquis bastante trastornada para pegarse un tiro y lo sabemos. No es mi caso. Hay que ser muy valiente y también tenés que tener una psiquis que realmente no está nada acorde con nada, y no cualquiera lo hace”, concluyó Monti.